﻿THW Kiel: „Noch mal zeigen, was in uns steckt“

Kiel. Besser könnte die Ausganglase für den THW Kiel nicht sein: Vor dem letzten Spiel in der Handball-Bundesliga kann sich der Rekordmeister bei Frisch Auf Göppingen eine hohe Niederlage leisten und dennoch mit der Meisterschaft planen. Vorzeitig feiern kommt für die Zebras dennoch nicht infrage.

„Ich bin lange dabei, ich verkünde Titel erst, wenn es so weit ist“, sagte THW-Trainer Filip Jicha nach dem 38:23-Sieg des THW Kiel über die HSG Wetzlar am Mittwoch. Aber auch er musste zugeben: „Wenn der SCM vorne wäre und ich müsste hoffen, dass sie ein Spiel verlieren – dann hätte ich nicht so große Hoffnung.“

Allmählich weicht der Konjunktiv der vergangenen Wochen der Gewissheit, dass die 23. Meisterschaft der Vereinsgeschichte nur noch Formsache ist. „Wie viele Finger wir an der Schale haben? Neuneinhalb?“, fragte Sander Sagosen. „Das kommt jetzt auf den SCM an...“

Nur wenn Magdeburg Donnerstagabend gegen Stuttgart und Sonntag in Wetzlar mit im Schnitt 14 Toren gewinnt und der THW Kiel in Göppingen mit mehr als 13 Toren verliert, würde am Ende der SCM jubeln. Kurios: Träte der THW Kiel am Sonntag gar nicht erst an, würde die Partie gemäß der DHB-Rechtsordnung mit 2:0 Punkten und 0:0 Toren für die Schwaben gewertet – und die Zebras wären sicher Meister.

Auf so verwegene Gedanken kommt beim Rekordmeister aber niemand. „Wir müssen jetzt einfach noch das letzte Spiel gewinnen. Dann haben wir weniger als zehn Minuspunkte – das sieht auch besser aus“, sagt Rune Dahmke. „Wir ziehen das jetzt durch.“

THW Kiel trifft sich zum Familienabend und will Magdeburg-Spiel höchstens beiläufig verfolgen

Der Linksaußen machte am Mittwoch nach den offiziellen Verabschiedungen von Niklas Landin, Miha Zarabec, Sander Sagosen und Yannick Fraatz von ihrem Heim-Publikum keinen Hehl aus seiner gemischten Gefühlswelt: „Ich bin natürlich froh über den Sieg, aber wenn solche Spieler gehen, die hier so lange alles gegeben haben, ist das traurig. Da gehen wirklich gute Freunde – abgesehen davon, dass das unfassbare Handballer sind, die hier jeden Sonntag was hinzaubern und uns helfen.“

Auch deshalb wird die letzte gemeinsame Auswärtsreise für die Kieler in dieser Konstellation etwas Besonderes. „Dieses tägliche Zusammensein, im Training oder im Bus, das bindet einen sehr, sehr eng zusammen“, so Dahmke und schwärmt vom „unglaublichen Zusammenhalt“ der aktuellen Truppe. „Diese Mannschaft war wirklich etwas Besonderes. Am besten hat man das vielleicht auf dem Spielfeld gesehen, wenn eine Welle an Energie durch die Mannschaft gegangen ist, wo man mehr als nur eine professionelle Beziehung braucht, um so etwas auf die Platte zu bringen.“

Bevor sich die Zebras nach dem Meister-Finale in alle Himmelsrichtungen verstreuen, treffen sie sich also am Donnerstagabend noch einmal mit ihren Familien. Nicht, um den Auftritt ihres Verfolgers Magdeburg gegen den TBV Stuttgart zu verfolgen, bei dem ein SCM-Patzer ihnen doch noch zum vorzeitigen Titelgewinn verhelfen könnte. Sondern primär, um noch einmal in Ruhe gemeinsam Zeit zu verbringen, bevor es nach Göppingen und im Anschluss aller Voraussicht nach in den Party-Modus geht. „Ich hoffe nur, dass wir noch mal alle zusammen feiern können, denn das können wir auch gut“, sagt Dahmke. „Da wollen wir dann auch noch mal zeigen, was in uns steckt.“

Schauplatz für die Saisonabschluss-Party wird die Wunderino-Arena, weil der Rathausplatz dieses Jahr als Feier-Location nicht zur Verfügung steht. Ganz verschlossen bleibt den Zebras das Rathaus im Meister-Fall aber nicht. Für Montag plant die Stadt eine Ehrung mit Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer sagt: „Wenn der THW nach einer der spannendsten Saisons seit Jahren und trotz des großen Verletzungspechs die Meisterschaft gewinnt, dann ist das ein toller Erfolg – und mehr als verdient.“

