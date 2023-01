﻿Handball-WM 2023: Liveticker Deutschland gegen Katar

Die Handball-WM in Polen und Schweden startet! Und Deutschland trifft im ersten Spiel der Gruppenphase auf Katar. Am Freitag, 13. Januar, wird die Begegnung um 18 Uhr in Kattowitz angepfiffen. Verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker.

Kattowitz. Die Handball-Weltmeisterschaft 2023 nimmt Fahrt auf: Deutschland startet am Freitag in der Gruppe E mit einem Spiel gegen Katar in das Turnier. Gelingt der deutschen Mannschaft ein erfolgreicher Auftakt der WM in Schweden und Polen? Die Antwort darauf und alle Tore finden Sie hier im Liveticker.

Liveticker: Deutschland gegen Katar am 13. Januar um 18 Uhr

Handball WM 2023: Deutschland in Gruppe E – Spielplan

Freitag, 13. Januar, 20.30 Uhr: Serbien – Algerien

Sonntag, 15. Januar, 18 Uhr: Deutschland – Serbien

Sonntag, 15. Januar, 20.30 Uhr: Katar – Algerien

Dienstag, 17. Januar, 18 Uhr: Algerien – Deutschland

Dienstag, 17. Januar, 20.30 Uhr: Katar – Serbien

Wo kann man die WM-Spiele sehen?

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden kostenlos im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. ARD und ZDF teilen sich die Partien auf. Eurosport zeigt zusätzlich 15 Partien ohne deutsche Beteiligung.