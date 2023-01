﻿Corona-Regeln sorgen vor Handball-WM für Aufregung

Der Isländer Björgvin Páll Gustavsson beschwerte sich bei der IHF in einem offenen Brief über die Corona-Regeln, die bei der Handball-WM gelten sollen.

Kiel. Nach der Corona-EM 2022 hatten sich die Handballer auf eine weitgehend vom Virus unbehelligte Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden (11.-29. Januar) gefreut. Eine Woche vor ihrem Beginn sorgen die Vorsichtsmaßnahmen des Weltverbandes (IHF) deshalb für Aufregung bei den Spielern.

Denn obwohl weder in Schweden noch in Polen derzeit besondere Corona-Auflagen herrschen, verfügte die IHF in ihrem „Covid-19 Medical Precaution Plan“ vom 13. Dezember, dass alle Akteure bei ihrer Anreise einen negativen PCR-Test vorweisen müssen, der nicht älter als drei Tage sein darf.

Spieler könnten bei positivem Corona-Test bis zu drei Spiele verpassen

Zudem schreibt der Plan nach der Vor- und Hauptrunde weitere Antigen-Tests vor. Ist ein Spieler positiv getestet, wird er automatisch fünf Tage vom Turniergeschehen ausgeschlossen und darf erst nach Vorlage eines negativen Tests wieder in den Kader rücken.

Was für absurde Züge das annehmen könnte, erlebten während ihrer Vorbereitung unlängst die Dänen. Zu Beginn des Trainingslagers testete der Titelverteidiger vorsichtshalber bereits alle Spieler. Dabei fiel der Test des symptomfreien Rückraumspielers Simon Pytlick schwach positiv aus. Bereits am Mittwoch war sein Test wieder negativ und der Shootingstar zurück im Training. Bei der WM hätte er gemäß der aktuellen Regeln aber noch mindestens zwei Tage in Isolation bleiben müssen – und insgesamt bis zu drei Spiele verpasst.

Schweden: Heim-WM ohne Fan-Kontakt?

"Ich persönlich verstehe nicht, warum das so gehandhabt wird. In Schweden ist die "Coronazeit" vorbei und das Virus nicht mehr als gesellschaftsgefährdend eingestuft (seit dem 1. April, d. Red.), sagt Schwedens Co-Trainer Michael Apelgren der schwedischen Zeitung Aftonbladet. "Niemand hat Angst vor Corona, aber alle haben Angst vor einem Test."

So werden die Schweden bei ihren Testspielen und wohl auch während des Turniers auf direkten Kontakt zu ihren Heim-Fans verzichten und weder Autogramm- noch Fotowünsche erfüllen,

Isländischer Nationaltorwart droht IHF mit Juristen

Auch aus Island gab es harsche Kritik am Plan der IHF. Nationaltorhüter Björgvin Páll Gústavsson schrieb einen offenen Brief an die Internationale Handballföderation und bat darin bei Twitter um Unterstützung. Nationalspieler wie Rasmus Lauge (Dänemark), Gisli Kristjánsson (SC Magdeburg/Island), Bjarki Mar Elisson (Veszprém/Island) und Bobby Schagen (Niederlande) verbreiteten den Text, in dem der 37-Jährige auf die in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankerten Freiheitsrechte verweist und schreibt: „Ich und einige andere Handballspieler haben hinsichtlich potenzieller Isolation bei der Handball-WM und der Coronamaßnahmen der Organisatoren Juristen konsultiert.“

Vor allem kritisiert Gustavsson, dass die IHF-Regeln strenger als die in Polen und Schweden vorherrschenden sind. „Die Spieler sind sich dessen bewusst, dass sie ihre Isolation jederzeit verlassen oder Tests verweigern können“, so Gustavsson, der auch die Beschäftigungsfreiheit der Spieler, die durch einen Positiv-Test vom Turnier ausgeschlossen werden, durch die IHF-Regeln beschnitten sieht.

„Das Corona-Trauma des vergangenen Turniers ist den Spielern noch sehr präsent und stört die Athleten, die kerngesund sind, mehr als Corona“, schließt der Isländer seinen Text, den er eigenen Angaben zufolge auch an die IHF geschickt hat. Vom Weltverband war am Mittwochnachmittag noch keine Reaktion bekannt.