﻿Handball-WM: Der Drux-Faktor soll Deutschland helfen

Paul Drux interpretiert die Königsposition im Handball auf seine ganz eigene Art. Und genau die könnte den Rückraumspieler für die deutsche Nationalmannschaft bei der Handball-WM besonders wertvoll machen.

Hannover. Paul Drux lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Nicht durch Corona-Regeln bei der Handball-WM, nicht durch die knapp zweieinhalb Monate alte Tochter Maila und erst recht nicht angesichts des Härtetests für die deutsche Handball-Nationalmannschaft gegen Island Sonnabend (16.15 Uhr/ZDF) in Bremen und Sonntag (15.30 Uhr/ZDF.de) in Hannover. Der Rückraumspieler ist einer der Erfahrensten im Team von Bundestrainer Alfred Gislason und weiß genau, wie er der Mannschaft beim Turnier in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar) am besten helfen kann.