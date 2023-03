﻿Für die Handballdamen des SV Henstedt-Ulzburg bleibt es schwierig

Sechs Siege in den ersten Saisonwochen, doch danach gab es mehr Niederlagen als Erfolge. Die Saison in der Nordost-Staffel der Dritten Liga entwickelte sich für die Handballerinnen vom SV Henstedt-Ulzburg kompliziert. Mannschaftsführerin Annika Jordt nennt die Ursachen.

Henstedt-Ulzburg. Nach dem 49:25 am vergangenen Sonnabend ist klar: Die Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg spielen auch in der kommenden Saison in der Dritten Liga. Die Erleichterung darüber, den Klassenerhalt in der Nordost-Staffel am drittletzten Spieltag gesichert zu haben, ist groß. Mannschaftsführerin Annika Jordt blickt auf die wechselhafte Spielzeit zurück, schaut im Gespräch aber gleichzeitig in die Zukunft.

Frau Jordt, wie groß ist das Aufatmen, das Abstiegsgespenst verjagt zu haben?

Annika Jordt: Wir Spielerinnen sind mit dem Druck sehr unterschiedlich umgegangen. Einige von uns konnten zum Beispiel nicht mehr gut schlafen und haben sich ständig Gedanken gemacht. Dementsprechend glücklich sind wir, dass wir es geschafft haben. Auch für den Verein ist es wichtig, dass wir in der kommenden Saison in der Dritten Liga spielen.

Situation hat sich für den SV Henstedt-Ulzburg entspannt

Auch dank der Niederlagen der Konkurrenz konnten Sie verhindern, in den letzten beiden Partien beim Rostocker HC und gegen den Buxtehuder SV II punkten zu müssen.

So ist die Situation natürlich deutlich entspannter. Es ist für uns durchaus möglich, bei den Rostockerinnen etwas zu holen. Unser Gegner am Sonnabend steht ja schon als Meister fest. Gegen das zweite Team des Buxtehuder SV, das wir am letzten Spieltag bei uns in der Halle erwarten, ist ebenfalls etwas drin.

Annika Jordt: „Zu Saisonbeginn war alles positiv“

Ihr Team ist mit 12:0 Punkten aus sechs Partien in die Saison gestartet, jetzt sind es 23:17 Punkte. Was ist passiert, dass sich die Bilanz derart verschlechterte?

Wir haben zu Saisonbeginn den Schwung aus der Vorserie, in der wir Vizemeister geworden sind, und einer guten Vorbereitung mitgenommen, es war alles positiv. Die Pleite bei Pfeffersport Berlin im siebten Spiel hätte nicht sein müssen. Danach ging es nicht mehr richtig bergauf, die Gegner wurden aber auch schwieriger.

Trainerfrage war beim SVHU lange ungeklärt

Lag es nur am Spielplan, dass sich die Niederlagen häuften?

Nein, Trainer Christian Gosch hatte in dieser Phase seinen Abschied zum Saisonende bekanntgegeben, beides zusammen war eine sehr ungünstige Konstellation. Christians Entscheidung hat es für uns nicht einfacher gemacht. Zumal lange vom Verein nichts kam, das Thema Nachfolge war lange offen.

Der Öffentlichkeit wurde noch nicht mitgeteilt, wer Goschs Trainerjob übernimmt. Wissen Sie mehr?

Die Nachfolge ist geregelt und wird wohl in den nächsten Wochen präsentiert. Hier hat sich vor allem Rosario Cassara, der Geschäftsführer des Gesamtvereins, eingebracht. Er hilft auch dabei, die nächste Saison zu planen.

Nicht nur Tarja Pauschert verlässt den SVHU

Tarja Pauschert verlässt das Team in Richtung SG Hamburg-Nord, wird es weitere Abgänge geben?

Tarja möchte ein bisschen kürzertreten und geht in die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein. Es gibt weitere Abgänge, die Namen werden zeitnah veröffentlicht. Auch Neuzugänge sollen zugesagt haben, nach dem letzten Spiel wird es ein gemeinsames Training geben.

Was bleibt aus dieser Spielzeit haften?

Es ist schade, dass es so gelaufen ist. Wir haben uns mit vielen Sachen beschäftigt, die uns abgelenkt haben. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, es herrschte Unsicherheit in der Mannschaft. Zuletzt wurden die Leistungen wieder besser, erst gegen Pfeffersport und dann in Frankfurt.

Vermehrter Abstieg auch in der Saison 2023/24

Gegen Pfeffersport wurde noch verloren, aus Frankfurt haben Sie einen Punkt mitgebracht, dann kam der Kantersieg gegen die überforderten Heiderinnen...

Es wendet sich gerade etwas zum Positiven, jetzt hoffen wir auf einen versöhnlichen Ausgang der Saison. Wir müssen aus dieser Spielzeit lernen und besser werden, vor allem, was die Kommunikation innerhalb des Vereins und der Abteilung angeht.

Was erwarten Sie von der neuen Saison?

Dass es wieder schwierig wird. Denn es wird erneut einen vermehrten Abstieg geben, weil der DHB die Zahl der Drittligisten weiter reduziert. Nach der kommenden Spielzeit sollen es nur noch 48 Mannschaften auf alle Dritten Ligen verteilt sein, ein Jahr später 36.

