﻿Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg sind bereits gut in Form

Plötzlich ist Holstein Kiel ein Spitzenteam

Das Fußball-Geschäft ist schnelllebig. Das musste auch Holstein Kiel feststellen. Nach den zwei Remis zum Saisonstart und dem Aus im DFB-Pokal wurden an der Förde die schroffen Töne lauter. Nach zwei Siegen in Folge sieht die Welt der Störche wieder ganz anders aus. Plötzlich steht die KSV in der Tabelle fast ganz oben und ist ein Spitzenteam. Mit dem SC Paderborn wartet am kommenden Sonnabend kein geringeres Team als den Tabellenführer.