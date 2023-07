﻿Über 70 000 Euro! DFB brummt Holstein Kiel hohe Pyro-Strafe auf

Kiel. Diese Strafe des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) schlägt bei Holstein Kiel sicherlich ordentlich ins Kontor. Für das Abbrennen von Pyrotechnik in den drei Auswärtsspielen bei Eintracht Braunschweig, dem HSV und Fortuna Düsseldorf in der vergangenen Saison müssen die Störche insgesamt 71 960 Euro an den DFB überweisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Großteil der Strafe macht dabei das Nordduell gegen den HSV aus. Allein die Begegnung gegen die Rothosen kostet die KSV insgesamt 52 560 Euro, wobei 17 500 Euro der Strafe für gewaltpräventive Maßnahmen zu verwenden sind. Die Strafen für das Abbrennen von Pyrotechnik in Braunschweig (12 600 Euro) und in der Begegnung bei Fortuna Düsseldorf (6800 Euro) betragen zusammen 19 400 Euro.

Bierbecherwurf gegen Düsseldorf – Raketen beim HSV-Spiel abgeschossen

Beim Auswärtsspiel in Braunschweig wird den KSV-Fans das Abbrennen von mindestens 21 pyrotechnischen Gegenständen vorgeworfen. Pro pyrotechnischem Gegenstand berechnet der DFB in der Zweiten Liga 600 Euro Strafe. Im Spiel bei Fortuna Düsseldorf zündeten Anhänger der Störche laut DFB mindestens drei Rauchtöpfe, zudem wurde ein Bierbecher in der 18. Spielminute aus dem KSV-Fanblock geworfen. Außerdem wurde eine Rakete in der zweiten Spielminute aus dem Block geschossen, was der Verband mit 1500 Euro Strafe ahndete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Besonders viel Pyrotechnik zündeten die Holstein-Fans beim Nordduell gegen den Hamburger SV. Von insgesamt 42 pyrotechnischen Gegenständen geht der DFB in seinem Urteil aus. Hinzu kommen acht Raketen, die KSV-Fans im Stadion abfeuerten. Holstein Kiel hat die DFB-Strafe bereits akzeptiert.

KN