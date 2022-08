﻿„Harter Fight“: Hurricanes-Trainer Zorn warnt vor Düsseldorf

Die Niederlage gegen die Berlin Rebels ist verdaut, die Kiel Baltic Hurricanes haben das Heimspiel gegen die Düsseldorf Panther (Sonnabend, 16 Uhr) gegen die Düsseldorf Panther im Blick. Trainer Timo Zorn warnte bereits vor dem Tabellenletzten, der sich zuletzt gleich mehrfach personell verstärkt hat.

Kiel. Die „Big Points“ haben die Kiel Baltic Hurricanes am vergangenen Spieltag verpasst. Vor heimischer Kulisse verloren die Canes mit 28:33 gegen die Berlin Rebels. Am Sonnabend, wenn die Kieler das Tabellenschlusslicht Düsseldorf Panther zu Gast haben, wollen die Footballer endgültig einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen. „Platzierungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr so relevant. Wir haben es in der eigenen Hand und können es kontrollieren“, sagt Headcoach Timo Zorn. In der Woche vor der knappen Niederlage gegen Berlin gewannen die Canes in Düsseldorf mit 14:0, holten den ersten Saisonsieg. Seitdem ist allerdings einiges passiert.

Zorn: „Düsseldorf ist stärker, als man ihnen nachsagt“