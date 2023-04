﻿Hattrick von Tim Gürntke: FSG Saxonia chancenlos gegen SSG Rot-Schwarz Kiel

In der Fußball-Verbandsliga Ost hat die FSG Saxonia das Heimspiel gegen Rot-Schwarz Kiel am Sonnabend mit 0:5 verloren. Rot-Schwarz-Akteur Tim Gürntke stach mit einem Hattrick für den Titelkandidaten heraus.

Wankendorf. Die FSG Saxonia musste am Sonnabend im Heimspiel gegen den Meisterschaftskandidaten Rot-Schwarz eine herbe 0:5-Niederlage einstecken. Vor 100 Zuschauern auf dem Jahnplatz in Wankendorf hatte die Heimelf von FSG-Coach Jürgen Muus nicht den Hauch einer Chance. Der Kieler Tim Gürntke überragte mit einem Hattrick.

Die Hausherren präsentierten sich von Beginn an wie das Kaninchen vor der Schlange. Zu groß war der Respekt vor den spielstarken Gästen. So war die frühe Führung in der 17. Spielminute die logische Konsequenz: Nach einem Eckball stand RS-Innenverteidiger Maximilian von Randow am zweiten Pfosten sträflich ungedeckt und nickte aus kurzer Distanz ein. „Da fehlte uns komplett die Zuordnung. Eigentlich hatten wir das vor dem Spiel klar besprochen“, ärgerte sich FSG-Chefcoach Jürgen Muus.

Lembke und Gürntke schießen Rot-Schwarz auf die Siegerstraße

Leon Lembke erhöhte in der 40. Minute mit seinem siebten Saisontreffer. „Auch hier fehlte uns der Zugriff“, so Muss, der eine Minute vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Laurin Niemann den dritten Gegentreffer notierte: Der ehemalige Regionalligaspieler Tim Gürntke (44.) traf mit seinem ersten Streich. Torchancen der Gastgeber waren Fehlanzeige. „Wir konnten uns gar nicht in Szene setzen und Torchancen kreieren“, sagte Muss beim Gang in die Kabine.

Gürntke schnürt mit zwei weiteren Toren Hattrick

Nach dem Wiederanpfiff das gleiche Bild. Rot-Schwarz hatte mehr Ballbesitz und tauchte immer wieder gefährlich vor dem FSG-Gehäuse auf. Der überragende, ehemalige Regionalligaspieler Tim Gürntke (53., 56.) nutzte die Vielzahl an Chancen und schoss mit seinen Saisontreffern acht und neun die Kieler uneinholbar Richtung Auswärtssieg. „Wir fanden kein Mittel gegen ihn. Hinzu kamen auch noch individuelle Fehler in unserem Abwehrverhalten. Nicht einmal die Basics haben bei uns gestimmt“, erklärte Muus.

Hahne verhindert mit tollen Paraden höhere Niederlage

Trotz der hohen Führung ließen die Rot-Schwarzen nicht nach. Nun rückte FSG-Torhüter Daniel Hahne in den Mittelpunkt. Mit tollen Paraden gegen Lembke, Gürntke und Co. verhinderte der 30-Jährige ein hohes Desaster. „Da hat er uns vor dem drohenden Unheil bewahrt. Das war schon eine starke Leistung von Daniel“, lobte Muus seinen Schlussmann und blickte voraus: „Die Niederlage ist in der Höhe verdient. Jetzt müssen wir schnell die Köpfe freibekommen und das Spiel zügig vergessen.“

Schiedsrichter: Laurin Niemann (TSV Pansdorf) – Tore: 0:1 M. von Randow (17.), 0:2 Lembke (40.), 0:3, 0:4, 0:5 Gürntke (44., 53., 56.) – Zuschauer: 100.