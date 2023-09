„Full House“ und vielversprechender Reitsportnachwuchs in Havekost

Havekost. Andre Schulz als Gastgeber des Turniers in Havekost bei Ahrensbök hatte alle Hände voll zu tun, und auf dem Parkplatz herrschte Hochbetrieb: Vier Prüfungen, das klingt zunächst mal nicht nach ganz viel. Wenn aber alle vier Prüfungen so viele Teilnehmer anziehen, dass sogar in Abteilungen sortiert werden muss, dann ist das ein Zeichen für Beliebtheit.

Andre Schulz allerdings erwischte zumindest mit einem Pferd nicht den allerfeinsten Auftakt. Mit Don’t stop believin wird das dem 30-jährigen Profi, der gerade erst vom Besuch bei Freundin Chloe Reed in den USA zurückgekehrt ist, allerdings nicht so schnell wieder passieren.

Mit dabei hat Dittmer in Havekost seinen 13 Jahre alten KWPN-Wallach Farrero – jenes Pferd, dass ihm internationale Platzierungen und Siege bescherte und den einstigen Mitarbeiter von Markus Beerbaum und Meredith Michaels-Beerbaum mehr und mehr ins Rampenlicht rückte.

Die erste Siegerschleife des Tages holte sich Simon Heineke auf dem berühmten Stall Moorhof mit Call me Pretty. Der Schüler und Nachfolger von Carsten-Otto Nagel auf der Reitanlage in Wedel und die sieben Jahre junge Holsteiner Stute waren in 55,86 Sekunden und ohne Fehler „fertig“ mit der Arbeit und damit deutlich schneller als Linn Hamann aus Ammersbek. Die 23 Jahre alte Siegerin des Großen Preises von Delingsdorf war mit Casvito Zweite hinter Heineke.

Gute Organisation in Havekost bei Familie Schulz

Gute Organisation und Selbstmanagement, das steht beim Havekoster Springfestival für Andre Schulz auf dem Programm. Der Springreiter, der gemeinsam mit Vater Achim auch Turnierchef beim Springfestival ist, holte sich bereits am Donnerstag Sieg und Platzierung mit Carsten AS – der Holsteiner Wallach ist „Familiensache“, denn Astrid und Achim Schulz sind sowohl Züchter als auch Besitzer des fünf Jahre alten Carsten. Reiten und leiten – das muss sich der Juniorchef beim Springfestival gut einteilen und läßt den Kolleginnen und Kollegen dann auch gern mal den „Vortritt“.

Am Freitag eroberten die Nachwuchsreiter und -reitrinnen in großer Zahl das Gelände in Havekost. Aus Polzow in Mecklenburg-Vorpommern war Jadie Wehner gekommen und heimste mit der Note 9,00 mit Diablo suerte B das Spitzenergebnis in den Prüfungen zum Itzehoer Jugend-Talentag 2023 ein. Auch im Stilspringen Kl. L (8,8) lieferte Wehner eine sehenswerte Runde. Da kann die nächste Reise schon gleich wieder geplant werden.

Ergebnisüberblick Havekost

4/1-1 Springprüfung Kl.M*: 1. Simon Heineke (Holm) auf Call me Pretty 0.00/55.86; 2. Linn Hamann (Ammersbek) auf Casvito 0.00/59.97; 3. Rebecca-Juana Gerken (Tasdorf) auf Livya EA 0.00/61.62

4/1-2 Springprüfung Kl.M*: 1. Hannes Ahlmann (Reher) auf Cimarosa 4 0.00/56.72; 2. Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby) auf Conrad G 4 0.00/61.10; 3. Jesse Luther (Wittmoldt) auf GK C’est une Ami 0.00/62.05

4/2 Springprüfung Kl.M*: 1. Lena Magens (Ottenbüttel) auf Crisby 17 0.00/56.64; 2. Hendrik Meyer (Tornesch) auf Diva 649 0.00/57.16; 3. Philipp Battermann-Voss (Schülp) auf Heidi 678 0.00/60.34

5/1 Springprüfung Kl.M**: 1. Philipp Battermann-Voss (Schülp) auf Kasuarina HHL 0.00/56.32; 2. Philipp Battermann-Voss (Schülp) auf Indira P 0.00/56.97; 3. Philip Loven (Meldorf/ DEN) auf Indra N 0.00/57.94

5/2-1 Springprüfung Kl.M**: 1. Henry Delfs (Steinburg) auf Cunningham D -4.00/61.90; 2. Lina Junkelmann (Wotenitz) auf Balou’s Pleasure 0.00/59.71; 3. Philine Widmayer (Hamburg) auf Bellisima ter Wilgen Z 0.00/60.11

5/2-2 Springprüfung Kl.M**: 1. Hannes Ahlmann (Reher) auf Cornello de Revel ZD 0.00/58.08; 2. Ann-Kathrin Kock (Neumünster) auf Ciarada 2 0.00/60.02; 3. Maite Hamdorf (Seedorf) auf Dubai ZH 0.00/60.19

06/1 Stilspringprüfung Kl. A**: 1. Jadie Wehner (Polzow) auf Diablo suerte B, Note 9,00;2.Elsa Thiesen (Fehmarn) auf Spartacus 15 8,80; 3.Lilly Vincke (Grüner Damm) auf Quadera 8,500

6/2 Stilspringprüfung Kl. A**: 1.Hanna Göbes (Malente) auf Farah 243 8,90; 2.Karla Köhlbrandt (Fehmarn) auf Kantje`s Amethist 8,60; 3.Marni Böttcher (Fehmarn) auf Poetic Super Girl 8,40

