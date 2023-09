Havekoster Springfestival: Robin Naeve gewinnt Großen Preis

Havekost. Mit einem spannenden Stechen im Großen Preis auf Zwei-Sterne-Niveau endete die Turnierauflage 2023. „Primus inter Pares” war Robin Naeve. Der 26-jährige Springreiter aus Ehlersdorf und seine schnelle und wendige Holsteiner Stute Casalia R waren in 34,33 Sekunden und ohne Fehler unschlagbar schnell.

Komplettiert wurde der Familienerfolg durch Vater Jörg Naeve mit Benur du Romet auf Platz drei. Zwischen Vater und Sohn schob sich nur Rene Dittmer, Nationenpreisreiter aus Stade, der mit dem Oldenburger Wallach Donald Zweiter wurde. Geschenkt haben sich die 14 teilnehmenden Paare im Stechen gar nichts. Schon der erste Starter Jesse Luther aus Wittmoldt hatte mit Check Me in 37,12 Sekunden eine achtbare Messlatte vorgegeben – und schlug sich wenig später mit Kruimel in 35,06 Sekunden selbst.

Robin Naeve und Casalia R haben in Havekost den Großen Preis im Stechen gewonnen. © Quelle: MB

Für Robin Naeve ist es keineswegs der erste Sieg in einem Großen Preis und nahezu alle hat er mit der 12 Jahre alten Casall-Tochter Casalia R aus der Zucht und dem Besitz von Susanne und Volker Redderberg eingeheimst. Klein, wendig, eigenwillig und ehrgeizig ist die braune Stute – nur Regen kann sie gar nicht leiden. Vergnügt und zufrieden bedankte sich der Sieger bei den Gastgebern: „Wir wissen genau, was an Vorbereitung und Arbeit dahinter steckt, ein so schönes Turnier zu veranstalten und deshalb freuen wir uns auch immer auf Havekost.” Gefreut haben dürften sich alle, denn laut Regelwerk wären neun Paare zu platzieren gewesen. Weil aber 14 im Umlauf fehlerfrei blieben, beschlossen Andre und Achim Schulz noch etwas drauf zu legen.

Noch vor dem Großen Preis wurde das Movie Star Amateur-Championat in einem Zwei-Phasen-Springen Kl. S* entschieden. Berit Sachwitz vom RC Blau-Weiß Löwenstedt und ihre Holsteiner Stute Darina gewannen mit zwei tadellosen Runden. 18 Paare traten in diesem Championat an und bewiesen damit, dass gute Amateurprüfungen richtig Anklang finden.

Homerun für Havekost im Mannschafts-Stilspringen

Gewissermaßen auf großer Bühne wurde am Samstagabend die letzte Etappe der Reitsport Sievers Team-Trophy in einem Stilspringen Kl. A* entschieden. Unter Flutlicht traten die Junioren auf dem großen Sandplatz an, zelebrierten feinen Sport und heimsten zum Teil Top-Noten ein. Mit insgesamt 24,40 Punkten geriet das Teamspringen zum Heimsieg für den RuFV Zur Talmühle Havekost. Romy Jolyn Kern/ Nobby, Nadja Neuhaus/Elan de la Coeur, Laura Richter/ Hot Fudge Brownie und Marisa Sobolewski/ Shakira schnappten sich den Sieg vor den in der Trophy führenden Reiterinnen vom Fehmarnschen RRV (24,10 Punkte). Platz drei ging an das Quartett von der RG Böbs. Insgesamt elf Teams traten in Hovekost an – immerhin ging es um das Erreichen des Finales bei den VR Classics in Neumünsters Holstenhalle im Februar.

Ergebnisübersicht Havekoster Springfestival

19 Springprüfung Kl.S** m. St. - Großer Preis von Havekost: 1. Robin Naeve (Ehlersdorf) auf Casalia R 0.00/ 34,33; 2. Rene Dittmer (Stade) auf Donald 0.00/ 34,42; 3. Jörg Naeve (Ehlersdorf) auf Benur du Romet 0.00/ 35,02

10 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S**: 1. Jan Meves (Mehlbek) auf Dynastie D *0.00 / 34.54; 2. Philip Loven (Meldorf/DEN) auf Vergil N *0.00 / 35.07; 3. Sofie Svensson (Grönwohld/SWE) auf Cooper VA *0.00 / 35.24

9 Springprüfung Kl. S*: 1. Laura Jane Hackbarth (Buchholz) auf Carisma 109 0.00 / 61.50; 2. Diarmuid Howley (Grönwohld/IRL) auf Coden VA 0.00 / 62.79; 3. Jan Meves (Mehlbek) auf Chrissiemissy 0.00 / 63.08

18 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl. S*: 1. Berit Sachwitz (Löwenstedt) auf Darina 154 *0.00 / 30.13; 2. Sven Thölke (Rehhorst) auf Fabella 26 *0.00 / 31.65; 3. Kathrin Wiedmer (Hof Redentin) auf Crawallo BS *0.00 / 31.81

17 Youngster-Springprüfung Kl. S*: 1. Lena Magens (Ottenbüttel) auf Lintero 3 0.00 / 63.60; 2. Laura Jane Hackbarth (Buchholz) auf Jolanda 51 0.00 / 63.99; 3. Philipp Battermann-Voss (Schülp) auf Inside of my Heart 0.00 / 64.52

15/1 Springprüfung Kl. M*: 1. Selina Vöge (Heringsdorf) auf Caramac 4 0.00 / 55.53; 2. Ella June Sievers (Hamburg auf Greta III 3 0.00 / 61.74; 3. Gustav Larsson (Stockamöllan/SWE) auf Kan Kan L 0.00 / 73.74

15/2 Springprüfung Kl. M*: 1. Julia Berger (Süsel) auf Checkmateking 0.00 / 61.34; 2. Kristin Evers-Rauch (Badendorf) auf Amori 0.00 / 66.75; 3. Janna David (Hamburg) auf Gem of Cunterbunte 4.00 / 57.80

16/1 Springprüfung Kl. M**: 1. Emil Goertz (Schwentinental/SWE) auf Quick Stepp van de Fruitkorf 0.00 / 62.03; 2. Malte Lauck (Pinneberg) auf Lauck’s Locke 0.00 / 63.64; 3. Nina Maria Falkenhayn (Lübeck) auf Lex Caterhan 0.00 / 65.94

16/2 Springprüfung Kl. M**: 1. Franziska Bunte (Hoffeld) auf Chepetta 2 0.00 / 62.28; 2. Berit Sachwitz (Löwenstedt) auf Darina 154 0.00 / 64.26; 3. Justine Reemtsma (Groß Walmstorf) auf Ulysses 24 0.00 / 67.96

8/1 Springprüfung Kl. M**: 1. Björn Behrend (Sollwitt) auf Charlotte 240 0.00 / 60.22; 2. Laura Jane Hackbarth (Buchholz) auf Jolanda 51 0.00 / 63.62; 3. Michael Ziems (Wöhrden) auf Delta b 0.00 / 64.59

8/2 Springprüfung Kl. M**: 1. Jarka Luther (Wittmoldt) auf D’iarado N 0.00 / 61.96; 2. Jan Meves (Mehlbek) auf Hoheit 37 0.00 / 64.44; 3. Knut Oetjens (Stubben) auf Dawina 60 0.00 / 65.21

11/1 Springprüfung Kl. L: 1. Gabi Bornholdt (Heidgraben) auf Voulez-Vous 0.00 / 57.51; 2. Tayla Howell (Lübeck/AUS) auf GK Levin 0.00 / 58.63; 3. Katharina Först (Krempermoor) auf Unique 128 0.00 / 59.62

11/2 Springprüfung Kl. L: 1. Sinje Hoffmann (Mehlbek) auf Energy 23 0.00 / 58.44; 2. Malte Lauck (Pinneberg) auf For Carsten 0.00 / 58.93; 3. Jule Mund (Lübeck) auf GK Elisabeth 0.00 / 60.04

4/1 Springprüfung Kl. L: 1. Torge Bremer (Groß Wittensee) auf Lea 250 0.00 / 56.24; 2. Janna David (Hamburg) auf Gem of Cunterbunte 0.00 / 59.67; 3. Carlotta Kertscher (Hamburg) auf Champ 224 0.00 / 62.22

14/2 Springprüfung Kl.L: 1. Ella June Sievers (Hamburg) auf Greta III 3 0.00 / 57.72; 2. Yul Freitag (Sierksrade) auf Ladys Little Sister 0.00 / 60.20; 3. Carolin Kornberger (Bad Schwartau) auf Comme ça 0.00 / 62.77

KN