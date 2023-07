Handball-Bundesliga

Auch in der kommenden Saison wollen die Zebras des THW Kiel wieder mit ihren Fans jubeln. Ab Donnerstag gehen die letzten Dauerkarten in den Vorverkauf.

Wer sich noch einen Lieblingsplatz für die Spiele des THW Kiel in der Wunderino-Arena sichern möchte, sollte schnell sein. Ab Donnerstag (10 Uhr) gehen die letzten Abo-Tickets für die kommende Saison in der Handball-Bundesliga in den Vorverkauf.

