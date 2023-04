﻿2:1 gegen SVT Neumünster: Heikendorfer SV hat Glück des Tüchtigen

Der Heikendorfer SV hat in der Fußball-Landesliga Mitte den Abstiegskrimi gegen den Tabellenletzten SVT Neumünster glücklich mit 2:1 gewonnen. Michael Kuß gelang in der Nachspielzeit der Lucky Punch für die Elf von HSV-Chefcoach Nedeljko Veselinovic.

Heikendorf. Dank eines späten Treffers von Michael Kuß hat der Heikendorfer SV am Sonntag vor 155 Zuschauern auf dem Kunstrasen sein Heimspiel in der Landesliga Mitte gegen den stark abstiegsbedrohten SVT Neumünster mit 2:1 gewonnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für beide Teams stand vor der Partie viel auf dem Spiel: Die Gastgeber benötigten jeden Punkt, um nicht noch tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen, während die Neumünsteraner als Tabellenletzter mit zehn Punkten nach dem letzten Strohhalm greifen wollen.

Offener Schlagabtausch ohne Tore

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Während HSV-Angreifer Paul Langner zweimal an der SVT-Abwehr hängen blieb, verfehlte SVT-Stürmer Torben Czekay das Gehäuse nur knapp. „Wir wollten versuchen, möglichst früh ein Tor zu erzielen, doch das haben wir nicht geschafft. Uns fehlte da noch die Durchschlagskraft, zudem haben wir die falschen Entscheidungen getroffen“, sagte HSV-Coach Nedeljko Veselinovic verärgert, sah das 0:0 zur Halbzeit aber als gerecht an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutschbein bringt HSV in Front

Nach dem Wiederanpfiff drängte der HSV auf den Führungstreffer. Angetrieben vom starken Jonas Weber erspielten die Gastgeber sich Torchancen. Eine davon verwertete Lukas Deutschbein in der 71. Spielminute. Weber war zunächst am überragend reagierenden SVT-Keeper Jannik Glawe gescheitert – Deutschbein staubte ab. „Wir gehen zum richtigen Zeitpunkt in Führung“, stellte Veseliniovic fest. Der Treffer brachte den Heikendorfern jedoch keine Sicherheit. Jetzt warf Tungendorf alles in die Waagschale, doch Thomas Bohrmann im Heikendorfer Gehäuse zeigte mehrfach seine Klasse.

Knöfel gleicht aus – Kuß mit Lucky Punch

In der 77. Minute war er allerdings machtlos. Nach einem individuellen Fehler in der HSV-Deckung stand Linus Knöfel goldrichtig und markierte den 1:1-Ausgleichstreffer. „Dann wurde es noch einmal eng. Wir haben nicht an die guten Leistungen der Vorwochen anknüpfen können. Ich habe nicht mehr mit einem Siegtreffer gerechnet“, gestand Veselinovic, um am Ende doch als Sieger vom Platz zu gehen. In der Nachspielzeit flankte Linus Mordhorst präzise in die Mitte. Der mitgelaufene Innenverteidiger Michel Kuß bugsierte den Ball mit der Hacke über die Linie – 2:1 (90.+1), Abpfiff.

„Ich glaube, er wusste selber nicht, wie er das Tor erzielt hat“, sagte Veselinovic erleichtert und mit einem Lachen. Für HSV-Keeper Bohrmann stand fest, dass nicht die bessere Mannschaft gewonnen hat, sondern die Glücklichere. „Manchmal muss man sich das Glück erarbeiten. Das haben wir heute getan“, so der 40-jährige Schlussmann der Heikendorfer.

Schiedsrichter: Jannes Flaszynski (SV Holtsee) – Tore: 1:0 Deutschbein (71.), 1:1 Knöfel (77.), 2:1 Kuß (90.+1) – Zuschauer: 155.