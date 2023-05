﻿Heikendorfer SV gewinnt gegen Preetz und rettet sich in die Relegation

Veilchen müssen in Relegation

Der VfR Neumünster muss nachsitzen. In der Landesliga Mitte sicherte sich der MTSV Hohenwestedt dank eines Treffers in der Nachspielzeit die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Oberliga. Die Veilchen hingegen müssen in die Aufstiegsrelegation. Dabei war der Aufstieg schon fast perfekt.