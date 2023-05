﻿ Heikendorfer SV nach 1:4-Schlappe vor Abstieg in die Verbandsliga

Lübeck. Der Heikendorfer SV steht unmittelbar vor dem Abstieg in die Verbandsliga. Am Mittwochabend musste sich die Mannschaft von Trainer Nedeljko Veselinovic beim Eichholzer SV mit 1:4 geschlagen geben und ist nun auf ein Wunder angewiesen, ohne selbst eingreifen zu können: Damit es doch noch mit dem Klassenerhalt klappt, muss der SV Dörpum am Sonntag sein Heimspiel gegen Eichholz mit vier oder mehr Toren Abstand verlieren.

Treffer von Sand kam zu spät

Die Heikendorfer Hoffnungen auf eine Klassenerhalts-Party bekamen trotz starker Anfangsphase bereits früh einen Dämpfer: Jan Senkbeil brachte die Hausherren früh per Handelfmeter in Führung. Thomas Aldermann vor (45.) und Jannik Gerlach (63.) verschärften die Abstiegssorgen der Heikendorfer drastisch. „Es ist absolut bitter, zumal wir eigentlich richtig gut ins Spiel gekommen sind“, haderte Veselinovic.

Auch wenn der HSV noch einmal alles versuchte und durch Ole Sand etwas herankam (86.), gelang die Aufholjagd nicht mehr. Dass Timo Martens in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz flog und die Heikendorfer durch Sebastian Sutor noch den vierten Treffer eingeschenkt bekamen, passte zu diesem Abend.

Auch der Sieg im obligatorischen Elfmeterschießen dürfte den Heikendorfern im Normalfall nur wenig helfen. „Man sagt ja immer so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wir haben es heute wieder aus der Hand gegeben und es Ende dann vielleicht auch nicht verdient“, ärgerte sich der enttäuschte HSV-Trainer.

Schiedsrichter: Dajinder Daniel Pabla – Tore: 1:0 Senkbeil (34./HE), 2:0 Aldermann (45.), 3:0 Gerlach (63.), 3:1 Sand (86.), 4:1 Sutor (90.+5) –Gelb-Rote Karte: Martens (Heikendorf/90.+3).

