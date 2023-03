﻿Trotz Unterzahl: Heikendorfer SV schlägt Gettorf mit Konter-Fußball

Heikendorf. Der Heikendorfer SV verlässt dank eines 4:1-Heimsieges gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten Gettorfer SC die Abstiegszone der Landesliga Mitte. Vor gut gefüllter Kulisse überzeugten die Heikendorfer durch Tempo-Fußball und ließen trotz einer guten halben Stunde in Unterzahl nichts anbrennen.

Umschaltspiel bringt Heikendorf auf Siegerstraße

Die Spiel war von Anfang an intensiv, es war zu spüren, dass für beide Mannschaften viel auf dem Spiel stand. Heikendorf ließ die Gäste in der Anfangsphase kommen, schaltete dann aber extrem schnell um. So auch in der 27.Spielminute. Nach der Balleroberung ging es ganz schnell, und Jonas Weber tauchte frei vor dem Tor auf, legte noch einmal auf Paul Langner ab, der den Ball nur noch ins Tor einschieben musste. „Das ist das was uns die ganze Saison begleitet, dass wir durch individuelle Treffer immer wieder ins Hintertreffen geraten“, ärgerte sich Gettorfs Trainer Christian Schössler.

Nach dem Gegentor spielten die Gäste weiter gut mit, konnten aber ihre Chancen nicht nutzen, ehe die Heikendorfer beinahe identisch schnell umschalteten und Junus Telli mit einem Steilpass in Szene setzten. Telli behielt frei vor dem Gettorfer Kasten die Nerven, blickte noch einmal kurz nach oben und schoss den Ball ganz gelassen ins linke Eck (32.).

Auch Platzverweis kann Heikendorf nicht stoppen

Die Pause tat dem schnellen Umschaltspiel der Heikendorfer keinen Abbruch, denn auch das 3:0 resultierte aus einem Konter. Ole Sand bekam den Ball 20 Meter vor dem Gettorfer Kasten und schlenzte den Ball mit einem echten Sonntagsschuss unhaltbar ins obere Eck (55.).

Nur kurze Zeit später hätte die Partie kippen können, denn Jonas Weber kam im Zweikampf zu spät und sah die Gelb-Rote Karte (58.). Gettorf drückte nun, doch Heikendorf nutze wieder einmal die zu großen Räume und stellte durch Paul Langner auf 4:0 (65.).

Gettorfer Treffer kommt zu spät

Dass Gettorf durch Niklas Wolf zumindest noch der Ehrentreffer gelang (73.), war nicht mehr als Ergebnis-Kosmetik, denn Heikendorf verteidigte bis zum Abpfiff mit voller Leidenschaft und ging am Ende als verdienter Sieger vom Platz.

„Es war uns klar, dass das heute ein Finalspiel wird, um auch gleich gut gegen Gettorf in die Rückrunde zu starten und die Abstiegsränge zu verlassen. Das ist uns heute gelungen“, freute sich Trainer Nedeljko Veselinovic.

Viel Zeit zum Feiern bleibt den Heikendorfern allerdings nicht, denn bereits am kommenden Wochenende steht mit Derby gegen Klausdorf das nächste wichtige Spiel auf dem Programm und Nedeljko warnt: „Die Liga ist ,hardcore’, und wir stehen zurecht unten drin.“

Schiedsrichter: Matthias Hendrik Müller (FC Wiesharde) – Tore: 1:0 Langner (27.), 2:0 Telli (32.), 3:0 Sand (55.), 4:0 Langner (65.), 4:1 Wolf (73.) – Zuschauer: 150.