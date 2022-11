﻿Heikendorfer SV: Torhüter Thomas Bohrmann glänzt an der ZDF-Torwand

Groß war die Aufregung bei Torhüter Thomas Bohrmann vom Landesligisten Heikendorfer SV, als er am Sonnabend im aktuellen Sportstudio gegen Weltmeister Per Mertesacker und Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg zum Torwandschießen antreten durfte. Doch der 39-Jährige machte es wie ein Profi und versenkte zwei Bälle.

Mainz. Heikendorfs Torhüter Thomas Bohrmann schaffte es mit seinem Abschlagtor zum 1:0-Sieg gegen den TSV Kronshagen am neunten Spieltag in der Fußball-Landesliga Mitte ins ZDF-Sportstudio und trat am vergangenen Sonnabend im Torwandschießen gegen Fußball-Weltmeister Per Mertesacker und Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg an.