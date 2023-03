﻿Heikendorfer SV muss bis Saisonende auf Timo Martens verzichten

Er war in den vergangenen Wochen einer der Leistungsträger beim Heikendorfer SV, doch nun wird er bis zum Saisonende ausfallen: Timo Martens hat sich eine Spiralfraktur im Mittelhandknochen zugezogen.

Heikendorf. Der Heikendorfer SV muss einen bitteren Dämpfer im Abstiegskampf der Landesliga Mitte hinnehmen. Beim 4:1-Heimerfolg zog sich Mittelfeldspieler Timo Martens eine Spiralfraktur im Mittelhandknochen zu und wird dem HSV bis zum Saisonende fehlen. Ein herber Verlust: „Ich glaube, Timo war in seiner Karriere noch nie so fit und auf einem solchen Leistungsniveau, wie in den vergangenen Wochen“, ärgert sich Trainer Nedeljko Veselinovic.