Heikendorfer SV: Torhüter Thomas Bohrmann glänzt an der ZDF-Torwand

Groß war die Aufregung bei Torhüter Thomas Bohrmann vom Landesligisten Heikendorfer SV, als er am Sonnabend im aktuellen Sportstudio gegen Weltmeister Per Mertesacker und Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg zum Torwandschießen antreten durfte. Doch der 39-Jährige machte es wie ein Profi und versenkte zwei Bälle.

Mainz. Heikendorfs Torhüter Thomas Bohrmann schaffte es mit seinem Abschlagtor zum 1:0-Sieg gegen den TSV Kronshagen am neunten Spieltag in der Fußball-Landesliga Mitte ins ZDF-Sportstudio und trat am vergangenen Sonnabend im Torwandschießen gegen Fußball-Weltmeister Per Mertesacker und Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg an.

Zwei Treffer an der Torwand

Während Ex-Profi Per Mertesacker (Werder Bremen, FC Arsenal) zweimal unten traf, versenkte Bohrmann, unter großem Applaus des Publikums, jeweils unten und oben einen Ball – Voss-Tecklenburg traf nur einmal oben. „Ich hatte etwas Pech mit den anderen Schüssen. Zwei sind hauchdünn wieder rausgesprungen, sonst hätte ich gewonnen. Ich fühle mich aber schon etwas wie der Sieger“, berichtet Bohrmann grinsend und gab zu, dass die große Anspannung und Aufregung während der Sendung schwand.

Per Mertesacker angetan von Bohrmanns Tor

Angetan war der 39-jährige Top-Torhüter vom Aufeinandertreffen mit Mertesacker und Voss-Tecklenburg. „Die waren unfassbar nett. Per sagte zu mir, was für ein geiles Tor ich da erzielt habe. Der ganze Abend ist unvergesslich. Selbst nach der Sendung saßen wir alle noch zusammen und haben etwas gegessen und getrunken“, berichtet Bohrmann euphorisch. Über 250 Nachrichten erreichten den Verwaltungsfachangestellten vor und während der Sendung. „Ich muss mich auf diesem Wege mal bei allen bedanken, die mit mir gefiebert haben. Es ist der absolute Wahnsinn, was in der abgelaufenen Woche alles passiert ist“, so Bohrmann abschließend.