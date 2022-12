﻿Helmut Steffen ist Mister Honda-Cup und war bei allen 25 Auflagen dabei

Nach zwei Jahren Corona-Pause rollt der Ball endlich wieder. Zum 25. Mal findet das Hallenturnier des TSV Bornhöved um den Honda-Cup statt. 1997 hatte Helmut Steffen den Wettbewerb aus der Taufe gehoben, und er engagiert sich noch heute für das Turnier.

Bornhöved. Zwei Jahre in Folge mussten sich die Macher des Fußball-Hallenturniers um den Honda-Cup dem Corona-Diktat beugen und die Veranstaltung in der Sporthalle an der Schulstraße absagen. Doch am zweiten Weihnachtstag war es endlich wieder soweit, konnte der TSV Bornhöved die 25. Auflage des Wettbewerbs starten. Einer, der das Turnier 1997 nicht nur aus der Taufe gehoben, sondern in all den Jahren tatkräftig bei Organisation und Durchführung mitgeholfen hatte, ist auch diesmal wieder mit dabei: Helmut Steffen.