﻿Hier gibt’s das „Meisterstück“ des THW Kiel live im Public Viewing

Kiel. Am Sonntagabend wollen die Fans des deutschen Handball-Rekordmeisters THW Kiel mit ihren Zebra-Lieblingen die 23. deutsche Meisterschaft feiern. Einlass in die Wunderino-Arena ist ab 18.30 Uhr, die Party beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Doch Moment! Da war doch noch was? Genau! 60 Minuten Handball liegen schließlich noch zwischen der Mannschaft von Cheftrainer Filip Jicha und dem Party-Marathon nach dem Handball-Marathon. Um 15.30 Uhr am Sonntag spielt der THW sein letztes Saisonmatch bei Frisch Auf Göppingen (Liveticker auf KN-online). Eine Liveübertragung in der Arena ist aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich. Aber in Kiel bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für ein Public Viewing.

Welches Warm-up vor einer ausgelassenen Meisterfeier könnte besser sein als ein gemeinsames Public Viewing? Da die Übertragungsrechte beim Pay-TV-Sender Sky liegen, werden Fans in allen bekannten Sky-Bars im Stadtgebiet fündig. In Arena-Nähe hat die Black&White-Sportsbar (Ziegelteich 35) das schwarz-weiße Happening am Rande der Schwäbischen Alb ebenso auf ihrer medialen Speisekarte wie ihr Ableger im Norden Kiels, die Projensdorfer Sportsbar (Gurlittplatz 8).

Die Forstbaumschule öffnet am Sonntag ihren Biergarten zum Public Viewing

Für das wohl größte gemeinsame Mitfiebern öffnet die Forstbaumschule (Düvelsbeker Weg 46) am Sonntag ihren Biergarten und wirft den „Fernseher“ an. Ab 12 Uhr heizt die Bigband der Käthe-Kollwitz-Schule bei hoffentlich bestem Wetter bereits ordentlich mit heißen Rhythmen ein, ehe es fließend in den Sportmodus geht.

Wem dieses Spektakel eine Nummer zu groß ist, der findet woanders ein gemütliches Plätzchen: in der Bar Cultura (Kirchhofallee 83), die ab 14.30 Uhr öffnet, im Gutenberg (Gutenbergstraße 66) ab 15 Uhr oder aber auch im Backgammon (Danewerkstraße 11) im Stadtteil Kiel-Hassee – Keimzelle des Turnvereins Hassee-Winterbek.

