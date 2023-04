﻿Holstein Kiel wird zum Faktor im Aufstiegsrennen der Zweiten Liga

Kiel. Für Holstein Kiel steht der Endspurt in der Zweiten Liga an, und das Restprogramm der Störche hat es in sich. In den verbleibenden sechs Partien muss die KSV gegen vier der Top Fünf der Liga ran: am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim, derzeit Zweiter, danach gegen Spitzenreiter Darmstadt 98 (So., 30.4.) und beim Vierten Fortuna Düsseldorf (Sbd., 6.5.), am 19.5. gegen St. Pauli (aktuell Rang fünf).

„Wir sind alles Sportler und wollen uns mit den Besten messen“, sagt Trainer Marcel Rapp mit Vorfreude. Und besonders ein Team dürfte den Störchen dabei die Daumen drücken: der drittplatzierte Hamburger SV, der direkt aufsteigen will und dafür Schützenhilfe gut gebrauchen kann. „Wir haben in der Hinrunde gezeigt, dass wir mit den Topteams der Liga mithalten können“, erklärt Rapp, „daran wollen wir anknüpfen und Punkte holen. Am Wochenende wartet gleich eine Mannschaft, die richtig gut drauf ist. Viele Teams tun sich gegen Heidenheim schwer. Aber wir sind auch gut in Form und wollen ein Zeichen setzen.“

Holstein Kiel will sich gegen Topteams „von der besten Seite zeigen“

Doch Rapp geht es nach dem am vergangenen Wochenende eingetüteten Klassenerhalt der Kieler nicht darum, den potenziellen Aufsteigern in die Suppe zu spucken – sondern um Eigenwerbung. Der KSV-Coach sagt: „Ich erwarte natürlich auch medial deutlich mehr Interesse rund um die Partien. Da wollen wir uns auf jeden Fall von unserer besten Seite zeigen.“

Der Störche-Coach hatte direkt nach dem 3:2-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg und der geknackten 40-Punkte-Marke betont, dass damit unter die Saison noch lange kein Strich gezogen werde. Stattdessen will Holstein Kiel auch gegen die „Großen“ noch den ein oder anderen Sieg einfahren. „Solche Spiele machen grundsätzlich viel Spaß“, sagt Rapp. In Heidenheim dürfte das Stadion ausverkauft sein, und auch bei unserem Heimspiel gegen Darmstadt wird richtig viel los sein.“, sagt der Störche-Coach.

Benedikt Pichler ist wieder fit

Rechtzeitig zum Saisonfinale lichtet sich auch das Störche-Lazarett: Beim Wochen-Trainingsauftakt am Dienstag trainierte Benedikt Pichler wieder voll mit der Mannschaft. Der 25-Jährige hatte nach monatelanger Verletzungspause gegen Arminia Bielefeld sein Comeback gefeiert, musste allerdings nach etwas mehr als zehn Minuten mit muskulären Problemen im Oberschenkel wieder ausgewechselt werden.

Marcel Rapp kann mit Ausnahme von Philipp Sander (sah gegen Nürnberg die fünfte Gelbe Karte) in Heidenheim also aus dem Vollen schöpfen. Das Hinspiel hatte Holstein Kiel dank zweier Tore von Steven Skrzybski und einem Treffer von „Otschi“ Wriedt mit 3:2 gewonnen. Wie auch immer das Rückspiel am Sonntag ausgeht – die Störche werden zu einem Faktor im Aufstiegsrennen der Zweiten Liga.