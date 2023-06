Hunderte Turnierteilnehmer, immer mehr Aktive: Die Begeisterung der Trendsportart aus Finnland ist auch in Schleswig-Holstein angekommen. Auf den ersten Blick wird das Hobby Horsing schon einmal belächelt. Was aber wirklich dahintersteckt.

Ascheffel. Freiberger, Westfalen, Holsteiner und Trakehner – sie alle stehen auf der Koppel des Reitvereins Hüttener Berge in Ascheffel. An diesem Freitagnachmittag aber sind sie nur Statisten. Schnaubend beobachten sie das bunte Treiben auf dem Reitplatz ein paar Galoppsprünge entfernt. Ihre Gefährten – von Fuchs, bis Schimmel und Schecke – stecken in Reih und Glied am Rand, warten auf ihren Einsatz. Ein sanfter Duft von Heu liegt in der Luft. Fertigmachen zum Steckenpferdreiten.