Holstein Kiel: Abgänge, Kampfansagen und Abstiegsnöte der U23

Sportlich gesehen ist die Spannung nach dem Erreichen der 40-Punkte-Marke für Holstein Kiel in dieser Saison verflogen. In Sachen Kaderplanung für die neue Spielzeit und bei den Abstiegsnöten der U23 ist dennoch einiges los im Storchennest. Alles Wissenswerte rund um die KSV gibt es in unserem Newsletter „Holstein Kiel - Die Woche“.

sie tragen einen fast leicht durch den Kieler Frühling, diese zwei Siege gegen Hansa Rostock (3:2) und den 1. FC Nürnberg (2:1) an den vergangenen beiden Wochenenden. Die 40-Punkte-Marke haben die Störche damit locker erreicht. Zwar mahnte Trainer Marcel Rapp schon auf der Pressekonferenz nach dem Nürnberg-Spiel, dass die Saison für die Störche noch nicht durch sei. Trotzdem hat sich unter dem eigenen Anhang Erleichterung breit gemacht. Erleichterung, dass es nach zuvor fünf sieglosen Partien wieder ruhiger geworden ist um Holstein Kiel – jedenfalls, was die Profis angeht. Aus einer komfortablen Situation heraus können Rapp und Co. die kommenden Spiele gegen die Spitzenteams der Liga angehen und den Meisterschaftskampf maßgeblich mitgestalten. Ein süßes Dessert einer harten Saison.

Weniger rund läuft es im Moment bei der zweiten Mannschaft der KSV, der U23 in der Regionalliga Nord. Auf der Zielgeraden der Saison sind die Jungstörche doch noch in echte Abstiegsnöte geraten. Aktuell rangiert die Mannschaft von Trainer Sebastian Gunkel auf einem Relegationsplatz, müsste im Fall der Fälle ein Relegationsspiel gegen den Zweiten der Oberliga Niedersachsen absolvieren. Rapp rief deshalb den Klassenerhalt der U23 als neues großes Ziel des Vereins aus. Umso wichtiger ist das Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim (14 Uhr, Citti-Sportpark).

Zeitgleich schreitet der Umbruch bei der KSV in Sachen Kader für die neue Spielzeit weiter voran. Neben Stammspieler Simon Lorenz, der ein Angebot des Vereins ablehnte, werden auch Stefan Thesker, Julian Korb und Aleksandar Ignjovski am Saisonende ihren KSV-Spind räumen. Zwischen den Pfosten flammt hingegen der Torwart-Kampf neu auf: Thomas Dähne, der sich zum Jahreswechsel einen Anbruch des Schienbeinkopfes zuzog, ist wieder fit und will seinen Posten als Nummer eins im KSV-Kasten zurück. Trainer Marcel Rapp sieht derzeit allerdings keinen Grund für einen Wechsel. Ein Thema, das die Störche in den kommenden Wochen sicherlich noch länger begleiten wird – über das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim am kommenden Sonntag hinaus.

„Ich habe nicht verlängert, um auf der Tribüne zu sitzen“ Thomas Dähne, Torwart von Holstein Kiel

Fabian Reese (re.) und Timo Becker (li.) feiern zusammen das zwischenzeitliche 2:0 von Holstein Kiel gegen den 1. FC Nürnberg. © Quelle: Uwe Paesler

