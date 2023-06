Holstein Kiel: Ahmet Arslan vor Unterschrift beim 1. FC Magdeburg

Kiel/Magdeburg. Ahmet Arslan wird nach seiner Leihe zu Drittligist Dynamo Dresden in der vergangenen Saison wohl nicht zu Holstein Kiel zurückkehren. Das legt ein Bericht von „Sky“ nahe. Demnach steht der 29-jährige amtierende Torschützenkönig der Dritten Liga kurz vor einer Vertragsunterschrift beim 1. FC Magdeburg. Aber: Arslans Vertrag bei den Störchen läuft noch bis zum 30. Juni 2024. Aktuell verhandeln beide Zweitligisten über eine entsprechende Ablösesumme. Das Portal „Transfermarkt.de“ taxiert den Marktwert des offensiven Mittelfeldspielers auf 700 000 Euro.

Dresden zog Kaufoption nicht – Hertha als Interessent

25 Tore und neun Vorlagen: Arslans Bilanz bei Dresden kann sich sehen lassen. Nach einer starken Drittliga-Saison standen die Interessenten an dem gebürtigen Memminger in den vergangenen Wochen Schlange. So wurde Arslan – nachdem bekannt wurde, dass Dresden die Kaufoption für den 29-Jährigen nicht ziehen würde – unter anderem auch mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Nun scheint er einen neuen Klub gefunden zu haben – wenn beide Seiten sich in den Verhandlungen einigen.

