﻿Holstein Kiel: Alexander Mühling hat keine Angst vor der Bank

Alexander Mühlings Leistung gegen den 1. FC Kaiserslautern stand sinnbildlich für die schwache erste Hälfte von Holstein Kiel. Der Mittelfeldmotor erlebte einen Nachmittag zum Vergessen. Die KSV steigerte sich erst, als er runter war. Schon in Fürth blieb Mühling blass. Wackelt nun der Stammplatz?

Kiel. So wenig Alexander Mühling war nie. Und er macht auch gar keinen Hehl daraus, als er am Montag zum Gespräch erscheint. Mühling, aktuell stotternder Mittelfeldmotor von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel, ergreift die Flucht nach vorn. Mit Selbstkritik nach der so enttäuschenden ersten Halbzeit gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:2). „Da erwarte ich auch gerade von mir, dass ich als Führungsspieler vorangehe und das Heft in die Hand nehme“, sagt Mühling. „Da muss ich so ehrlich zu mir sein und sagen: Das habe ich nicht hinbekommen.“

15 Ballkontakte, zehn angekommene Pässe – Mühlings grausige Statistik steht stellvertretend für den kollektiven Kieler Systemausfall. "Mit jeder schlechten Aktion sind wir weiter reingerutscht ins spielerische Loch", sagt er. "Keiner hat es so richtig geschafft, sich da rauszuziehen." Vor allem er nicht. Die Konsequenz: Cheftrainer Marcel Rapp nahm Mühling zur Pause beim Stand von 0:1 runter. "Mit der Auswechslung", sagt Mühling, "muss ich dann so auch leben, sie war nachvollziehbar für mich." Ohne ihn drehte die Mannschaft auf, kam zurück, war dem Sieg am Ende näher. Mühling, Teil des Problems, nicht der Lösung. So hart kann Fußball sein.