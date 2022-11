﻿Holstein Kiel auf der Suche nach der Konstanz im Mittelfeld

Während sich das Gros der Startelf von Holstein Kiel in den vergangenen Wochen gefunden hat, tauscht Trainer Marcel Rapp von Woche zu Woche das Mittelfeld durch. Das sei vor allem in der Intensität der Aufgabe begründet, so der 43-Jährige.

