Holstein Kiel: Auf der Zielgeraden der Sommerpause

die Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen, jedenfalls für meinen Kollegen Matthias Hermann und mich. Denn am kommenden Montag startet Holstein Kiel bereits in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Zweiten Liga. Zwar ist die Transferphase noch nicht beendet, der Großteil der Neuzugänge soll allerdings bis dahin feststehen. Diesen Wunsch äußerten Trainer Marcel Rapp und Sportchef Uwe Stöver zum Ende der vergangenen Spielzeit. Spätestens wenn die Störche am 9. Juli dann ins Trainingslager nach Oetz (Österreich) aufbrechen, sollen alle neuen Spieler mit an Bord sein.

Zuletzt vermeldete die KSV Marko Ivezić als Neuzugang für die Defensive erweitert. Der serbische Nationalspieler kommt vom Erstligisten FK Vozdovac an die Förde und unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Ivezić ist sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung zu Hause und deckt damit ein größeres Spektrum an Positionen ab. Ganz heiß gehandelt wird nach unseren Infos auch der Wechsel von Shuto Machino nach Kiel. Wie wir am vergangenen Montag berichteten, ist der Deal bereits in trockenen Tüchern. Eine offizielle Bestätigung seitens des Klubs steht allerdings noch aus.

Zeitgleich dürfte ein Stürmer die KSV noch vor Saisonstart verlassen. Kwasi „Otschi“ Wriedt zieht es ebenfalls nach exklusiven Informationen unserer Redaktion zum Aufsteiger VfL Osnabrück. Dort erhofft sich der 28-Jährige mehr Spielzeit als bei den Störchen. Allerdings fehlt auch in diesem Fall noch die offizielle Bestätigung beider Klubs. Ausgelost wurde zudem kürzlich die erste Runde des DFB-Pokals. Holstein trifft dort auf den FC Gütersloh, der gerade aus der Oberliga in die Regionalliga West aufgestiegen ist. Für die U17 der KSV riecht es zudem stark nach einem Aufstieg. Das Hinspiel zur Relegation der U17-Bundesliga gewannen die Jung-Störche gegen Tennis Borussia Berlin souverän mit 3:0. Am kommenden Sonnabend kann die U17 den Wiederaufstieg in die Bundesliga dann in Berlin perfekt machen.

Glückwunsch sagen wir an dieser Stelle auch noch einmal an Jan Uphues. Der organisatorische Leiter der Profiabteilung der Störche hat den Lehrgang „Management im Profifußball“ bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) erfolgreich abgeschlossen. Mein Kollege Matthias Hermann hat die Geschichte dazu einmal aufgeschrieben. Abschließend bleibt noch zu erwähnen, dass Ex-KSV-Profi Manuel Schwenk immerhin der Metropolregion Kiel, wenn auch nicht der U23 der Störche erhalten bleiben wird. Schwenk tritt in Zukunft etwas kürzer und schnürt seine Buffer nur noch für den Landesligisten SpVg Eidertal Molfsee.

Zitat der Woche

„Man wurde aus den üblichen Strukturen herausgerissen. Das half wiederum dabei, neue Sichtweisen und andere Lösungsansätze zu finden“ Jan Uphues (Organisatorischer Leiter Profis bei Holstein Kiel) über den DFL-Lehrgang „Management im Profifußball“

Bild der Woche

„Doppelpacker“ Mätthi Meyer (re.) jubelt mit dem Vorbereiter zum 2:0, Yannick Papenhagen. Holstein Kiels U 17 gewann gegen Tennis Borussia Berlin mit 3:0. © Quelle: Matthias Hermann

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

