﻿Holstein Kiel: Spieler begrüßen 1600 Fans zu besonderem „Meet & Greet“

Holstein Kiel hat am Sonntag rund 1600 Fans zu einem besonderen Event eingeladen. Die Aktion war ein Dank an Dauerkartenbesitzer, die den Verein während der Corona-Pandemie unterstützt hatten. Das Feedback war durchweg positiv, auch weil die Spieler in ungewohnte Rollen schlüpften.

Kiel. Holstein Kiel begrüßte am Sonntagnachmittag rund 1600 Fans am heimischen Stadion. Die Einladung war ein Dank an alle Dauerkarten-Inhaber, die sich in der „Corona-Saison“ 2020/21 im Vorwege dafür entschieden hatten, sich die Erstattung für die Geisterspiele nicht auszahlen zu lassen. Als Gegenzug für die Unterstützung während der Pandemie gab es nun ein besonderes „Meet & Greet“ mit allen Spielern der ersten Mannschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stimmung war nicht nur aufgrund des Punktgewinns am Vortag beim 0:0 im Nordderby beim Hamburger SV positiv. Auch waren Stationen aufgebaut, bei denen Spiel und Spaß im Vordergrund stand. Gleichzeitig war es den Fans möglich, einen Blick in Kabinen, Pressebereich oder Mannschaftsbus zu werfen.

Holstein-Spieler kümmern sich um die Fans

Der Clou: Bei allen Aktionen sowie auch an den Imbiss-Ständen wurden die Störche-Anhänger von Spielern empfangen. Thomas Dähne ackerte am Zapfhahn statt zwischen den Pfosten, von Timo Becker gab es die Bratwurst dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein andrer Verein“: Die Denkedrans sorgten für das passende akustische Rahmenprogramm. © Quelle: Matthias Hermann

Natürlich bestand die Möglichkeit für einen kleinen Plausch und Autogramme, immer wieder wurden auch die Smartphones für Erinnerungsbilder gezückt. „Wir wollten uns bei Timo Becker für die Super-Grätsche im Spiel beim HSV bedanken“, sagte Holstein-Fan Frank Koschinski. Nicolai Wree, der sich ein Trikot für seinen Sohn vom Abwehrmann signieren ließ, ergänzte. „Man hatte die Dauerkarten-Geschichte schon fast vergessen, umso schöner, dass es jetzt stattgefunden hat.

Abgerundet wurde das Programm durch ein Konzert der „Denkedrans“ und ein Feuerwerk mit Drohnenshow. „Die Aktion wurde sehr gut angenommen“, sagte Holstein-Pressesprecher Peer Wellendorf. „Wir würden uns freuen, so eine Aktion vielleicht in etwas anderem Rahmen auch als eine Art Saisoneröffnung anbieten zu können.“