In der Länderspielpause

Testspiel: Holstein Kiel testet gegen dänischen Erstligisten Aarhus GF

Das Team von Holstein-Trainer Marcel Rapp testet in der Länderspielpause gegen den dänischen Erstligisten Aarhus GF.

Holstein Kiel nutzt die Länderspielpause in der kommenden Woche für ein Testspiel. Dabei wird der dänische Erstligist Aarhus GF am Donnerstag an der Förde gastieren. Zur Partie sind Zuschauer zugelassen.