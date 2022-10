﻿Holstein Kiel: „Block 501“ kehrt gegen Düsseldorf ins Stadion zurück

Die Profis von Holstein Kiel können sich beim Heimspiel am Sonnabend gegen Fortuna Düsseldorf wieder über den Support der aktiven Fanszene freuen. Nach Gesprächen zwischen dem Fandachverband „Block 501“ und dem Vereinsvorstand kehrt die aktive Fanszene der Störche in das Stadion zurück.

Kiel. Nach dem Boykott der Heim- und Auswärtsspiele kehrt der Fandachverband „Block 501“ am Sonnabend (13 Uhr / Liveticker auf KN-online.de), überraschend wieder ins Holstein-Stadion zurück. In einem Statement auf dem sozialen Netzwerk Facebook begründeten die Gruppierungen die Rückkehr mit „mehreren guten Gesprächen zwischen Vertretern der Fanszene und dem Vereinspräsidium“.

Der Verein Holstein Kiel bestätigte die Gespräche zusätzlich in einer Pressemitteilung. Das Präsidium hatte dem Fandachverband nach dem Abbrennen von Pyrotechnik im Heimspiel gegen den Hamburger SV, welches der Deutsche Fußball-Bund (DFB) im Nachgang mit einer Geldstrafe in Höhe von 32.400 Euro ahndete, sämtliche Privilegien wie Foto-Akkreditierungen, Parkplätze am Stadion oder den Zugang zum "Block 501"-Container verwehrt.