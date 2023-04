﻿Holstein Kiel: Co-Trainer Dirk Bremser gibt Erfahrung an Marcel Rapp weiter

Neun Punkte aus neun Spielen: Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze schmilzt für Holstein Kiel immer weiter. Trotzdem dürfen die Kieler Störche nicht in Panik verfallen, sagt Co-Trainer Dirk Bremser. Der 57-Jährige gibt seine geballte Erfahrung an Chefcoach Marcel Rapp weiter.

Kiel. Nach sechs Spielen in Folge ohne Sieg und dem Abrutschen in der Tabelle auf Platz zehn steigt der Druck auf Holstein Kiel und auf Trainer Marcel Rapp. Trotz acht Punkten Vorsprung auf Relegationsrang 16: Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker bei KN-online) muss für die Störche beim abstiegsbedrohten FC Hansa Rostock ein Sieg her, um auf der Zielgeraden der Saison nicht noch in den Tabellenkeller der Zweiten Liga zu rutschen.

Für Rapp ist es die erste volle Saison als KSV-Cheftrainer – und die erste echte Krise bei seiner ersten Station als Profi-Trainer. Viel Unterstützung in dieser sportlich schweren Phase erhält der 43-Jährige von seinem Co-Trainer Dirk Bremser.

Bremser: „Haben viel mit der Mannschaft gesprochen“

„Wir als Team sind insgesamt unzufrieden mit der aktuellen Situation, insbesondere mit den Ergebnissen der letzten Wochen“, sagt Bremser, der vor seiner Station bei den Störchen als Co-Trainer von Dieter Hecking beim VfB Lübeck, Alemannia Aachen, Hannover 96, dem 1. FC Nürnberg, dem VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach und dem Hamburger SV in über 700 Partien auf der Trainerbank eines Profi-Fußballteams saß. Bremser bringt Erfahrung mit, die nicht nur im Abstiegskampf hilft. Auch Profi-Trainer-Neuling Rapp kann sie jetzt gut gebrauchen.

Für den 57-jährigen Bremser ist besonders in Krisen-Zeiten oftmals Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg. „Wir haben in den letzten beiden Tagen sehr viel gesprochen, intensive Fehleranalyse betrieben und nochmals die Mannschaft auf die aktuelle Situation hingewiesen“, sagt Bremser und betont: „Jeder Spieler hat vielleicht seine eigenen Geschichten, aber in erster Linie ist es wichtig, dass wir weiter ein Team sind. Es geht darum, dass wir jetzt die Saison gemeinsam zu einem versöhnlichen Abschluss bringen.“

Holstein Kiel mit erstem Zeichen beim Training

Eine erste Reaktion zeigte die Mannschaft beim öffentlichen Training am Mittwochvormittag. Lautstark feuerten sich die Spieler an, beklatschten oder bejubelten gelungene Aktionen. Der Teamgeist wird in diesen Tagen ganz besonders beschworen. „Die Energie im Training habe ich auch wahrgenommen“, bestätigt Bremer. „Das wünsche ich mir in jedem Training der verbleibenden Wochen.“ Und weiter: „Das Training war sicherlich auch ein Signal der letzten Tage, dass die aktuelle negative Serie uns und die Mannschaft extrem ärgert.“

Für den gebürtigen Bochumer Bremser ist die Rechnung eigentlich ganz einfach: Wenn die Mannschaft insgesamt Erfolg hat, überträgt sich dies auch auf die Stimmung und Form einzelner Spieler. Umgemünzt auf die aktuelle Lage bei der KSV lässt Bremser durchblicken: „Am Ende des Tages ist der Fußball auch nur eine kleine Familie, wo sich jeder über den anderen erkundigt. Deshalb kann ich jedem Spieler nur empfehlen, jeden Tag alles zu geben und unsere Worte mit Leben zu füllen.“

Bremser bestärkt Stöver – „Brauchen ein heißes Herz und einen kühlen Kopf “

Mit Leben auf dem Platz zurück in die Erfolgsspur. Um dieses Ziel zu erreichen, müsse man nun vor allem einen Fehler vermeiden, so der 53-Jährige: „In der aktuellen Situation bringt es uns nichts, hektisch oder panisch zu werden. Ja, wir müssen an bestimmten Schrauben drehen, auf der anderen Seite dürfen wir aber auch nicht alles in Frage stellen.“

Ähnlich hatte es KSV-Sportchef Uwe Stöver bereits am Sonntag nach der 2:3-Niederlage gegen Arminia Bielefeld formuliert. Die Spieler sollen „den Kopf ausschalten“, hatte Stöver sinngemäß gesagt. Bremser pflichtet ihm bei: „Wir dürfen nicht über Sorgen oder negative Dinge nachdenken. Deshalb gebe ich Uwe Stöver völlig Recht damit, dass wir teilweise unseren Kopf ausschalten müssen. Wir brauchen ein heißes Herz und einen kühlen Kopf für die anstehenden Wochen.“

Am Ende müssen die Störche aber auch die nötigen Punkte einfahren, um ihre Krise zu überstehen und einen weiteren Absturz in der Tabelle zu verhindern, das weiß auch Bremser. „Es ist wichtig, dass wir wieder Spiele gewinnen“, sagt Rapps Assistent auf und neben dem Platz. „Das ist auch wichtig für den Kopf. Denn mein Motto lautet: Nichts ersetzt Siege.“