﻿Trotz Pleite gegen Hannover 96: Holstein-Kiel-Coach Rapp „zufrieden“

Kiel. Dritter Test, erste Niederlage: Unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlor Holstein Kiel am Freitagmittag das Testspiel gegen Hannover 96 mit 1:2. Nach der Führung durch Havard Nielsen glich Fiete Arp zum zwischenzeitlichen 1:1-Remis aus. Monju Thaddäus Momuluh machte kurz vor Ende der Partie den 2:1-Sieg für Hannover perfekt.

Rapp setzte erneut auf Viererkette – Test kürzer als geplant

Ohne die wegen Belastungssteuerung fehlenden Thomas Dähne, Joshua Mees, Patrick Erras, Steven Skrzybski und auch Sturm-Neuzugang Shuto Machino startete Holstein Kiel erneut mit einer Viererkette in den XXL-Test über insgesamt 105 Minuten gegen Liga-Konkurrent Hannover 96.

Ursprünglich war sogar eine Austragung über 120 Minuten geplant, kurzfristig mussten die Störche auf Wunsch der Niedersachsen die Spielzeit aber um eine Viertelstunde verkürzen. Wie schon in der Partie gegen den SC Weiche Flensburg setzte Trainer Marcel Rapp auch gegen 96 auf die Doppelspitze um Benedikt Pichler und Chance Simakala. Dahinter agierten über den rechten Flügel Jonas Sterner, sowie im Zentrum Nicolai Remberg und Finn Porath. Philipp Sander führte die KSV als Sechser und Kapitän auf das Feld.

Nielsen trifft für Hannover 96 – Holstein Kiel tauscht Kader

Unter den Augen der Aufsichtsratsmitglieder Gerhard Lütje und Daniel Jurgeleit kam die Begegnung in der Anfangsphase ohne nennenswerte Höhepunkte aus. Gegen tief stehende Gäste hatte es die Holstein-Offensive schwer, die gewünschten Pässe in die Tiefe auf Pichler und Simakala an den Mann zu bringen. Den ersten Abschluss auf das Tor feuerte Ex-Kieler Jannik Dehm per Freistoß auf den KSV-Kasten ab, setzte den Ball aber knapp links neben den Pfosten. Holstein benötigte eine halbe Stunde für den ersten Abschluss – hatte dann aber gleich eine Doppelchance. Gleich zweimal kratzte 96-Keeper Leo Weinkauf einen flachen Abschluss von Finn Porath aus der linken unteren Ecke.

Holstein-Neuzugang Shuto Machino (re.) durfte zwar noch nicht mitmischen, hatte allerdings bereits seine Schuhe für die Störche geschnürt. © Quelle: KBS-Picture

Nach dem Ende des zweiten Viertels tauschte Rapp dann die komplette Mannschaft durch. Statt Pichler, Remberg und Co. durften nun Rothe, Holtby und Co. ran. Keine 180 Sekunden war das dritte Viertel alt, da gingen die Gäste in Führung. Der eingewechselte Louis Schaub bediente im Strafraum auf dem ersten Pfosten Havard Nielsen, der den Ball aus dem Gewühl heraus über die Linie stocherte (57.). Zum vierten Viertel tauschte Rapp zudem noch den Torhüter.

Engelhardt feiert Debüt bei Holstein Kiel – Rapp zufrieden

Erstmals seit seinem Wechsel vom FSV Zwickau an die Förde durfte Nummer drei Marcel Engelhardt den Holstein-Kasten hüten. Und vorne gelang der KSV der Ausgleich. Ein Eckball von Marvin Schulz wurde auf den zweiten Pfosten verlängert, wo Fiete Arp zum 1:1 einnetzte (88.). Doch lange hielt der Jubel der Störche nicht an. Im vierten Viertel flankte Brooklyn Ezeh das Leder aus dem linken Halbfeld in die Box, die KSV-Abwehr spekulierte auf Abseits und Monju Thaddäus Momuluh traf zum 2:1-Siegtreffer für die Niedersachsen.

KSV-Trainer Marcel Rapp sprach trotz der Niederlage von einem guten Auftritt seiner Störche. „Die ersten zwei Viertel haben mir gut gefallen. Wir waren sehr agil. Im dritten und vierten Viertel war es etwas zäh, weil wir mit dem Ball wenig Lösungen hatten. Bei vielen neuen Spielern ist das aber normal“, ordnete Rapp ein. „Es müssen alle Jungs wissen, wie wir spielen wollen. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Natürlich klappen da noch nicht alle Dinge perfekt. Das macht mir aber keine Sorgen.“

So spielte Holstein Kiel – 1. Halbzeit: Weiner – Rosenboom, Johansson, Kleine-Bekel, Wagbe – Sander – Sterner, Remberg, Porath – Pichler, Simakala – 2. Halbzeit: Weiner – Rothe, Komenda, Carrera, Schulz – Ivezic – Niehoff, Wolf, Holtby, Arp – Fridjonsson.

