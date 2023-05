﻿Holstein Kiel: Dähne sichert Heimsieg – Stimmen Sie ab!

Kiel. Mit defensiver Stabilität kehrte Fußball-Zweitligist Holstein Kiel nach zuvor drei 0:3-Schlappen in Folge zurück in die Erfolgsspur. Torjäger Steven Skrzybski (18.) öffnete per Foulelfmeter die Tür zum 2:1-Heimsieg gegen den Karlsruher SC. Philipp Sander agierte in Klasseform lange Zeit als Schaltzentrale im Mittelfeld, ehe ihn eine Wadenverletzung (67.) zum Ausscheiden zwang.

Dähne: Ein starker Rückhalt bei seinem ersten Zweitliga-Einsatz seit dem 21. Oktober des vergangenen Jahres. Sicher in der Luft, Monster-Parade gegen KSC-Spielmacher Wanitzek (49.). Fand indes bei seinen Zuspielen mit dem Fuß nicht immer den eigenen Mann. Note 2

Becker: Agierte als rechtes Glied der Viererkette defensiver als zuletzt. Lieferte wichtige Grätsche im eigenen Strafraum gegen KSC-Stürmer Schleusener (27.) und neutralisierte in Durchgang eins Gäste-Spielmacher Wanitzek. Nach der Pause nicht mehr ganz so stabil wie zuvor. Note 3

Wahl: Kluger Coach der eigenen Abwehr, stark im Spielaufbau (Passquote 90 Prozent). Gutes Stellungsspiel. Bei den Zweikämpfen allerdings nicht immer der Gewinner (Quote: 40 Prozent). Note 3

Thesker: Der 32-Jährige bildete mit Capitano Wahl das zumeist sichere Bollwerk im Kieler Deckungszentrum. Sehr präsent, starke Passquote (89 Prozent), leistete sich im eigenen Hoheitsbereich nur einen Klops im Spielaufbau (14.). Note 3

Kirkeskov: Unauffälliger, aber solider Vortrag des linken Verteidigers, der sich zwecks Verdichtung des eigenen Strafraum-Gebietes mit offensiven Vorstößen noch mehr zurückhielt als sein Pendant Becker auf der rechten Seite. Note 3

Sander: Auffälligster Kieler. Sein überragender Diagonalschlag auf Skrzybski führte zum Elfmeter. Fand die richtige Balance im Mittelfeld zwischen defensiver Kompaktheit und offensivem Mut. Als er wegen Wadenproblemen ausgewechselt werden musste (67.), ging den Störchen ein Stück weit die Ordnung verlustig. Note 2

Holtby: Fleißarbeiter im Kieler Mittelfeld (Laufleistung 12,48 km). Auch der Routinier konzentrierte sich diesmal mehr auf den defensiven Verbund als auf offensive Attacken. Note 3

Bartels: Sprühte vor Tatendrang, rutschte anfangs aber zweimal auf dem Rasen aus und fand auch später nicht immer die optimale Lösung mit dem Ball am Fuß. Als bewegliche Anspielstation trotz unterdurchschnittlicher Zweikampfquote (25 Prozent) dennoch ein wichtiger Faktor der Störche. Note 4

Skrzybski: Seine anspruchsvolle Ballannahme nach Sander-Pass zwang Gegenspieler Kobald zum Foul. Der Kieler Torjäger verwandelte den folgenden Strafstoß eiskalt in den Winkel (18.) und beendete mit seinem 14. Saisontreffer die 338-minütige Torflaute der Störche. Auch in der Folge quirliger Umschaltspieler in beide Richtungen. Note 3

Reese: Um den sprint- und dribbelstarken linken Flügel der Störche kümmerte sich der KSC besonders „liebevoll“. Dennoch sorgte der künftige Herthaner für einige Gefahrenmomente, ohne allerdings den ganz großen Punch setzen zu können. Note 3

Wriedt: Mühte sich als Sturmspitze bis zu seiner Auswechslung (61.) nach Kräften, ackerte als erster Anläufer, fand aber kaum Bindung zum Spiel. Note 5

Pichler: Der Österreicher löste in der 61. Minute Wriedt ab und nährte mit seinem guten Joker-Auftritt die Fantasie, wie Holstein künftig mit einem spielstarken Mittelstürmer agieren könnte. Sein Zuspiel auf Porath brachte die 2:0-Führung. Note 3

Porath: Er kam in der 61. Minute für Skrzybski, sah die Kugel und traf ebenso entschlossen wie präzise aus halbrechter Position zum 2:0 (69.). Dieses Tor sollte dem technisch starken Mittelfeldakteur Mut für die Zukunft machen. Note 3

Mühling: Ersetzte ab der 67. Minute den angeschlagenen Sander, konnte ihn aber nicht gleichwertig vertreten. Note 4

Ignjovski (79. für Bartels) und Lorenz (79. für Reese): Kurzeinsätze ohne Wertung.