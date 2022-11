﻿Holstein Kiel: Das Hoffen auf eine WM-Teilnahme bei Wriedt geht weiter

In knapp zwei Wochen startet in Katar die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft. Mit dabei: Ghana – und vielleicht sogar Holstein-Kiel-Stürmer Kwasi Okyere Wriedt. Der 28-Jährige darf sich nach der Nominierung für den vorläufigen 55er-Kader jedenfalls weiter Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen.

Kwasi Okyere Wriedt (m.) in einem Zweikampf bei der 1:2-Heimspielniederlage von Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf.

Kiel/Accra. Holstein-Kiel-Stürmer Kwasi Okyere Wriedt darf sich weiterhin Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar machen. Wie der ghanaische Fußball-Verband am Freitag verkündete, steht der 28-jährige Stürmer der Störche im 55-köpfigen vorläufigen Aufgebot. Vor dem Turnier soll die Liste noch auf 26 Spieler zusammengekürzt werden. Aktuell darf Wriedt somit noch auf eine WM-Teilnahme (20. November bis 18. Dezember) hoffen.

Der gebürtige Hamburger ist nicht der einzige Spieler aus der Zweiten Liga, der es in den vorläufigen Kader geschafft hat. Neben Wriedt sind auch Stephan Ambrosius (Karlsruher SC), Ransford-Yeboah Königsdörffer (Hamburger SV) und aus Liga eins Christopher Antwi-Adjei (VfL Bochum) von Trainer Otto Addo nominiert worden.

KSV-Stürmer Wriedt bleiben drei Spiele für mehr Tore

Nach schwachem Saisonstart und wenig Einsätzen bei den Störchen hatte Wriedt im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim kürzlich seine Tor-Premiere gefeiert (3:1) und nach längerer verletzungsbedingter Leidenszeit wieder auf sich aufmerksam gemacht. In den vergangenen Wochen setzte KSV-Trainer Marcel Rapp, auch aufgrund des Ausfalles von Sturm-Partner Benedikt Pichler, immer von Beginn an auf den 28-Jährigen.

Ob das für eine finale WM-Nominierung reicht, bleibt abzuwarten. Im Hinrunden-Finale (drei Spiele in sieben Tagen) wären Tore gegen den Karlsruher SC (5.11.), den FC St. Pauli (8.11.) oder Hannover 96 (11.11.) sicherlich die aussagekräftigere Bewerbung.