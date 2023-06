﻿Holstein Kiel: Wechsel in diesem Sommer? Das sagt Steven Skrzybski

Kiel. 15 Tore und sieben Vorlagen: Steven Skrzybski zog in der abgelaufenen Saison mit seiner beeindruckenden Statistik für Holstein Kiel auch das Interesse anderer Klubs aus der Zweiten Liga auf sich. Bei den Störchen gehört der 30-Jährige zu den absoluten Stammspielern, ist als Kapazität für die neue Saison fest eingeplant. In den vergangenen Tagen häuften sich jedoch die Hinweise, Skrzybski würde sich mit einem Wechsel in diesem Sommer befassen. Fakt ist: Sollten die öffentlich gehandelten Interessenten Schalke 04 und Hertha BSC im Fall Skrzybski tatsächlich Ernst machen, hätte die KSV aus finanzieller Sicht schlechte Chancen auf einen Verbleib des Angreifers in Kiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Skrzybski vermeidet klares Bekenntnis zu Holstein Kiel

Was für die KSV spricht: Skrzybski schätzt die hohe Lebensqualität an der Förde, ist mit Frau und Kindern in Laboe sesshaft geworden. „Kiel ist nicht nur die Stadt am Meer, sondern hat auch enormes Potenzial und entwickelt sich weiter“, sagt er. „Die Rahmenbedingungen sind in Kiel sehr gut.“

Doch am Ende zählen auch die sportliche Perspektive und vielleicht der letzte große Vertrag in der Karriere. Und so wollte Skrzybski über die Gerüchte um seine Person am Montag beim ersten öffentlichen Training der Saison auch nicht viele Worte verlieren. „Das Geschäft ist sehr schnelllebig geworden, gerade deshalb habe ich mir angewöhnt, mich an Gerüchten nicht zu beteiligen“, so der 30-Jährige, der hinterherschob: „Aktuell bin ich Spieler von Holstein Kiel, fühle mich hier sehr wohl und ich konzentriere mich allein auf meinen Job hier.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Hintertürchen für mögliche Interessenten bleibt offen. Ein klares Bekenntnis zur KSV, bei der Skrzybski noch bis zum 30. Juni 2024 unter Vertrag steht, blieb aus. Stattdessen antwortete Skrzybski auf KN-Nachfrage diplomatisch: „Als Vater muss ein Wechsel immer eng mit der Familie abgestimmt sein. Mit 17 oder 18 Jahren stürzt man sich vielleicht eher mal in ein Abenteuer als in meiner privaten Situation. Es muss alles gut durchdacht sein.“

Skrzybski sieht KSV-Umbruch als große Chance

Sollte der Angreifer seinen Vertrag an der Förde erfüllen, gehört Skrzybski nach dem großen Umbruch in diesem Sommer mit Lewis Holtby (32) und Torwart-Neuzugang Marcel Engelhardt (30) zu den „alten Hasen“ im stark verjüngten KSV-Team. Skrzybski will mit gutem Beispiel voran gehen, sagt. „Bisher haben sich alle Neuen sehr gut integriert. Wenn man als junger Spieler neu irgendwo hinkommt, dann ist es nicht immer einfach. Alles in allem ist es bei uns aber relativ leicht, Anschluss zu finden.“

Lesen Sie auch

Für ihn persönlich ist der Umbruch bei den Störchen eher eine Chance als eine Bürde. „Jeder ist stets bemüht, sein Bestes zu geben und trotzdem müssen wir im Kopf behalten, dass wir mit Kiel nicht das größte Budget haben und da noch weitere ganz große Fische im Teich schwimmen“, so Skrzybski. „Aber wir haben ein gutes Gerüst, und es muss unser Anspruch sein, uns immer weiter zu verbessern.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Sehr gefreut“: Skrzybski glücklich über vergangene Saison

Glücklich macht den 30-Jährigen auch seine eigene sportliche Bilanz der vergangenen Spielzeit. Sein Dank geht an die medizinische Abteilung der KSV. Skrzybski: „Ich habe mich sehr gefreut, dass ich 34 Spiele spielen konnte. Jeder Fußballer weiß, dass man nicht jedes Wochenende bereit ist. Das ist ein Ergebnis von den Physios, den Trainern und mir. Oberstes Ziel ist es, fit zu bleiben und der Mannschaft zu helfen.“ Der Mannschaft von Holstein Kiel – Stand jetzt.

KN