﻿Holstein-Sportchef Uwe Stöver: Bilanz zu Leihgeschäften fällt gemischt aus

Nach ihrem Leihende kehren Joshua Mees (von Jahn Regensburg) und Nico Carrera (FSV Zwickau) zurück zu Holstein Kiel. Innenverteidiger Carrera wird von Störche-Sportchef Uwe Stöver eine Weiterentwicklung bescheinigt. Und es spricht noch mehr für eine Zukunft des 21-Jährigen bei der KSV.

Kiel. Über eine Rückkehr des an Dynamo Dresden verliehenen Ahmet Arslan gibt es weiter Ungewissheit. Doch auch für zwei weitere Spieler von Holstein Kiel steht nach der Beendigung der Saison die Rückkehr an die Förde an: Joshua Mees kommt nach einem Jahr von Ligakonkurrent SSV Jahn Regenburg zurück, Nico Carrera vom Drittligisten FSV Zwickau. „Bei beiden Spielern ist der Stand, dass sie aktuell am 22. Juni wieder ihren Dienst bei uns aufnehmen werden“, erklärte Holstein-Sportchef Uwe Stöver. Dann beginnt bei den Störche-Profis die Vorbereitung auf die kommende Saison.