﻿Das sind die ersten beiden Sommer-Neuzugänge von Holstein Kiel

Kiel. Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg ist die Stimmung bei Holstein Kiel gedämpft. Die zudem bereits feststehenden Abgänge von Flügelflitzer Fabian Reese (Hertha BSC), Fin Bartels (Karriereende) und Hauke Wahl (Ziel offen) sowie zehn weitere auslaufende Verträge am Saisonende machen die Lage bei den Störchen noch brisanter. Offiziell hat die KSV zur neuen Spielzeit noch keinen Neuzugang präsentiert. Man befinde sich in Gesprächen und sondiere entsprechend die Märkte, ließ Sportchef Uwe Stöver in den vergangenen Tagen mehrfach verlauten. Dabei stehen mindestens schon zwei Neue für die kommende Saison fest.

Ba-Muaka Simakala vom VfL Osnabrück hat in Kiel zugesagt

Denn wie unsere Redaktion erfuhr, hat sich Holstein die Dienste von Ba-Muaka Simakala gesichert. Der 26-jährige Außenbahnspieler spielt aktuell für den VfL Osnabrück und soll der Ersatz für den in die Hauptstadt abwandernden Fabian Reese werden. Laut dem Portal „Transfermarkt.de“ wird der aktuelle Marktwert des gebürtigen Eschweilers auf rund 400 000 Euro taxiert. Simakalas Leistungen in der laufenden Saison der Dritten Liga machen zudem Hoffnung, dass die Störche in Zukunft noch viel Freude mit den Deutsch-Kongolesen haben dürfen. In der aktuellen Runde stand der 26-Jährige in 25 Spielen auf dem Platz, erzielte dabei zwölf Treffer selbst und legte seinen Teamkollegen sieben weitere Tore auf. Hinzu kommen ein weiterer Einsatz und ein Treffer im Niedersachsen-Pokal. Simakala gilt als technisch versierter, schneller Außenbahnspieler und ist am Saisonende ablösefrei.

Ausgebildet wurde der linke Außenbahnspieler in der Jugend von Alemannia Aachen (2011) und Borussia Mönchengladbach (2011 bis 2016). Anschließend zog es den 26-Jährigen zum niederländischen Zweitligisten Roda JC Kerkrade (2018 bis 2020), ehe Simakala über die Stationen SV Elversberg (2020) und SV Rödinghausen (2021) im Sommer 2021 an die Bremer Brücke wechselte. Zwischen 2016 uns 2018 durfte sich der ehemalige DFB-U 18-Nationalspieler zudem bei den Profis der Gladbacher beweisen, kam im Januar 2017 allerdings nur zu einem zehnminütigen Bundesliga-Einsatz gegen Darmstadt 98.

Nicolai Remberg, teuerster Spieler aus der Regionalliga West, wechselt nach Kiel

Zweiter Neuzugang für die kommende Saison, der den Störchen bereits das „Ja-Wort“ gegeben hat, ist der erst 22-jährige Nicolai Remberg von West-Regionalligist Preußen Münster. In bislang 22 Spielen erzielte der zentrale Mittelfeldspieler sechs Tore und bereitete einen Treffer vor. Mit einem von „Transfermarkt.de“ ermittelten Marktwert von 250 000 Euro ist Remberg der teuerste Spieler in der Regionalliga West – für den die Störche aufgrund eines erst im Sommer 2024 auslaufenden Vertrages auch eine Ablöse hinblättern müssen. In welcher Höhe, ist allerdings unbekannt. Neben Holstein Kiel sollen auch der VfL Bochum, Hansa Rostock, Fortuna Düsseldorf, der SC Paderborn sowie Drittligist FC Ingolstadt um die Dienste des 22-Jährigen gebuhlt haben.

Nicolai Remberg (re.) wechselt vom West-Regionalligisten SC Preußen Münster an die Förde. © Quelle: IMAGO/eu-images

Seine Karriere begann Remberg bei den A-Junioren des FCE Rheine, von wo er anschließend in die U 19-Manschaft von Preußen Münster wechselte. Es folgte 2019 der Sprung in die zweite Mannschaft der Münsteraner, ehe dem Mittelfeldspieler 2020 der Sprung zu den Profis des SCP gelang. Remberg gilt als robust im Zweikampf und gut im Kopfballspiel. Attribute, die den Störchen gut zu Gesicht stehen.

Die offizielle Bestätigung beider Transfers steht noch aus. Holsteins Sportchef Uwe Stöver wollte auf Nachfrage unserer Redaktion die Namen einzelner Neuzugänge nicht kommentieren.