Holstein Kiel: Den perfekten Saisonstart vor Augen

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

der erste Spieltag der neuen Zweitliga-Saison ist absolviert und lief für Holstein Kiel gar nicht mal so schlecht. Zwar war bei den Störchen im Duell mit Eintracht Braunschweig noch lange nicht alles Gold, was glänzt – am Ende hat die KSV durch einen späten Kopfballtreffer von Hólmbert Fridjónsson aber den Sieg eigetütet. Wer fragt schon später noch nach dem Wie?

Rund um die KSV rumort es aber gewaltig. Mit dem Aufbau einer neuen LED-Werbebande ist der Streit zwischen Klubführung und der aktiven Fanszene um „Block 501″ wieder neu entfacht. Das bekommt inzwischen auch die Mannschaft mit, wie sowohl Torwart Thomas Dähne als auch Trainer Marcel Rapp bestätigten. Bleibt zu hoffen, dass sich der Konflikt nicht auf die Mannschaft überträgt.

Denn der sportliche Auftakt war vielversprechend – die in Braunschweig nicht berücksichtigten Joshua Mees, Fiete Arp und Lasse Rosenboom mal ausgeklammert. Nach dem Spiel begründete Trainer Rapp seine Entscheidung. Und zog zudem ein positives Fazit in Sachen Youngsters, aus denen in Persona Jonas Sterner, Colin Kleine-Bekel und Tom Rothe die Verteidigung bestand. Angeführt vom neuen Abwehrchef Carl Johansson, mit 29 Jahren in diesem Kreis beinahe ein Fußball-Oldie...

Ebenfalls 29 (knapp fünf Monate älter) ist Holstein Kiels Nummer eins Thomas Dähne. Im Pokal darf Timon Weiner spielen. Für diese Konstellation entschied sich Marcel Rapp. Für Dähne war seine Nominierung zum Stammkeeper nur bedingt eine Überraschung. Er hatte sich bereits darauf eingestellt. Und war auch mit dem Ergebnis auf dem Platz, einer weißen Weste, höchst einverstanden.

Dähne wird auch am Sonnabend das Kieler Tor hüten, vor dem Duell mit Greuther Fürth am Sonnabend (13 Uhr, Liveticker auf KN-online) muss Holstein allerdings um einen Einsatz von Patrick Erras zittern, auch Johansson und Marvin Schulz waren in den vergangenen Tagen angeschlagen. Ob sie gegen das Kleeblatt spielen? Es bleibt wohl bis zum Spieltag spannend rund um die Störche.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende!

Herzlichst,

Niklas Heiden, Holstein-Reporter

Zitat der Woche

Mal wieder zu Null zu spielen, fühlte sich natürlich sehr gut an, und das gerade zum Start Torwart Thomas Dähne nach dem 1:0-Sieg in Braunschweig

Bild der Woche

Ball im Tor, abdrehen zum Jubel: Hólmbert Fridjónsson erzielte für Holstein Kiel in der Nachspielzeit den Siegtreffer in Braunschweig. © Quelle: Susanne Hübner

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN