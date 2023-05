﻿Deshalb stand Thomas Dähne gegen den Karlsruher SC im Holstein-Kiel-Tor

Kiel. Sechs Monate und 22 Tage musste Thomas Dähne auf diesen Moment warten. Am vergangenen Sonnabend stand der 29-jährige Torwart, der erst kürzlich sein Arbeitspapier bei den Störchen vorzeitig bis Sommer 2026 verlängert hatte, wieder zwischen den Pfosten. „Jeder Fußballer weiß, dass wenn man verletzt ist, es eine absolute Scheißzeit ist. Ich habe mich unglaublich gefreut, wieder zu spielen“, strahlte Dähne nach dem 2:1-Sieg gegen den Karlsruher SC. Nach Abpfiff nahm sich der Torwart ausreichend Zeit für eine Ehrenrunde, stand Fans und Anhängern für Fotos und Autogramme zur Verfügung. Sichtlich zufrieden erklärte Dähne: „Nach der langen Zeit, die ich verletzt war, würde ich sagen, dass der Auftritt sehr ordentlich war.“

Knieverletzung stoppt Dähne erneut – Wer spielt gegen St. Pauli?

Holsteins zum Saisonbeginn ursprüngliche Nummer eins hat emotionale und teilweise schwierige Monate hinter sich. Vor seinem Einsatz gegen den KSC spielte Dähne zuletzt am 21. Oktober vergangenen Jahres im Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 (1:1). Danach stoppte den 29-Jährigen ein grippaler Infekt. Tim Schreiber sprang ein und durfte gegen Düsseldorf (1:2), Karlsruhe (1:4), St. Pauli (0:0) und Hannover 96 (1:1) auflaufen. Dähnes klares Ziel: Nach der langen WM-Pause im November und Dezember sich den Stammplatz nach dem Jahreswechsel zurückholen. Doch im Fall des 29-Jährigen schlug das Schicksal erneut zu. Kurz vor dem Abflug ins Wintertrainingslager verletzte sich der Keeper am Knie und verpasste damit nicht nur die Rückrundenvorbereitung, sondern konnte auch seine Startelf-Ansprüche nicht untermauern.

Es folgten Wochen der Reha und erste Trainingseinheiten wieder mit den Profis. Zuletzt sammelte Dähne Spielpraxis in drei Partien bei der U 23 in der Regionalliga Nord. Am Sonnabendmorgen dann die Verkündung: Nach 204 Tagen kehrte Dähne zurück ins Holstein-Tor. Ob der 29-Jährige auch für die letzten beiden Saisonspiele gegen St. Pauli und Hannover 96 den KSV-Kasten hüten wird, ist offen. „Ich nehme es so wie es kommt“, sagt Dähne und fügt an: „Ich stellte jetzt keine Ansprüche. Aber natürlich wäre es schön, wenn ich Freitagabend wieder spielen würde.“

Rapp begründet Entscheidung – Hintertür für Weiner bleibt offen

Das einen Freud, ist das anderen Leid. Weil Trainer Marcel Rapp Dähne den Vorzug gewährte, nahm Timon Weiner weiter nur auf der Bank Platz. Ein Rückschlag für den 24-Jährigen, dem Rapp in der Woche zuvor noch attestiert hatte, sich ein Spiel bei den Profis durch gute Trainingsleistungen verdient zu haben. Nach dem Ausfall von Robin Himmelmann (Infekt) bot sich die Chance für Weiner – doch Rapp entschied sich anders. Warum? „Ich habe mich für die Erfahrung entschieden“, begründete Rapp. „Timon hat das gut aufgenommen, war aber natürlich enttäuscht. Mir war es aber wichtig, dass wir Stabilität und Erfahrung auf dem Feld haben. Deswegen stand Thomas Dähne im Tor.“

Lesen Sie auch

Angst, seinen bisher stillen Ersatzmann aus der zweiten Reihe, der ebenfalls kürzlich erst seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hatte, zu verprellen, hat der KSV-Coach hingegen nicht. „Wenn ich den einen spielen lasse, ist es immer demotivierend oder enttäuscht für den anderen Spieler. Das gehört zum Fußball dazu“, stellte Rapp klar und ließ für Weiner erneut eine Hintertür offen: „Ich verspreche keinem Spieler, dass er spielt. Aber es sind noch zwei Spiele zu spielen. Wir werden sehen, ob er seinen Einsatz noch bekommt.“ Eine Aussage, die Weiner sicher weiter auf das Debüt in der Zweiten Liga hoffen lässt. Die Chancen, erneut enttäuscht zu werden, sind mit Rapps Verzicht auf eine festgelegte Torwart-Hierarchie allerdings ebenso hoch.