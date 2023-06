﻿Holstein Kiel: DFB-Pokalspiel gegen FC Gütersloh genau terminiert

Kiel. In knapp sechs Wochen steht für Holstein Kiel das Auswärtsspiel in der ersten Runde des DFB-Pokals beim FC Gütersloh an. Am Mittwoch wurde die genaue Terminierung der Partie bekannt gegeben.

Anpfiff im Ohlendorf-Stadion im Heidewald ist am Sonnabend, 12. August, um 15.30 Uhr. Der DFB entsprach damit dem Wunsch beider Vereine, die sich im Vorfeld dazu abgestimmt hatten.

Das Spiel wird in der 8400 Zuschauer fassenden Heimspielstätte der Gütersloher ausgetragen. Alle wichtigen Informationen über die Eintrittspreise und den Start des Vorverkaufs sollen laut FCG rechtzeitig bekannt gegeben.

VfB Lübeck spielt am Montagabend gegen TSG Hoffenheim

Die Erstrundenpartie des schleswig-holsteinischen Pokalsiegers VfB Lübeck gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim wurde auf Montag, 14. August, 18 Uhr gelegt. Der Hamburger SV spielt bereits am Sonntag (13. August) auswärts bei Rot-Weiss Essen, der FC St. Pauli tritt am Sonnabend zeitgleich zu Holstein Kiel beim SV Atlas Delmenhorst an.

