Holstein Kiel: Die Woche der Entscheidungen steht bevor

die Störche sind nach neun Tagen im Trainingslager in Österreich sicher wieder an der Förde gelandet. Am Donnerstagvormittag absolvierte das Team bereits wieder die erste Einheit auf Kieler Boden. Passiert ist in der Woche im Ötztal dennoch einiges. Neben intensiven Trainingseinheiten auf und neben dem Platz haben die Störche auch Teambuilding-Maßnahmen vollzogen. Bei neun externen und zwei internen Neuzugängen muss die Chemie im Team sich schließlich erst neu bilden. Trainer Marcel Rapp jedenfalls sieht die Integration der Neuzugänge bereits als gelungen an.

Und dennoch schließt man bei der KSV Holstein nicht aus, dass bis zum Ende der Transferperiode (01.09, 18 Uhr) sich im Kader der Störche noch etwas tut. Im großen Interview sprach Sportchef Uwe Stöver über mögliche Zu- und Abgänge. Vor allen Dingen zwei Akteure würde Holstein gerne noch verleihen. Aktuell haben allerdings keine Klubs ihr Interesse bei der KSV bekundet.

Großes Thema war in Österreich auch die Hitze. Bei teilweise 40 Grad mussten die Spieler trainieren. Da ist nicht nur ausreichend Trinken wichtig, sondern auch die obligatorische Eistonne nach dem Training. Diese fand wahlweise auch im kühlen Bergsee nahe des Teamhotels statt. Weshalb diese so wichtig ist, hat Athletiktrainer Lasse Bork uns einmal genauer erklärt.

Natürlich darf auch eine Analyse des gesamten Trainingslagers nicht fehlen. Mein Kollege Matthias Hermann hat sich diesem Thema angenommen und mal die drei größten Überraschungen aus den Tagen in Oetz herausgearbeitet. Darunter ist auch ein Spieler, der in der vergangenen Saison nicht unbedingt immer die große Rolle gespielt hat. Neben der noch ungeklärten Kapitänsfrage steht ebenfalls noch nicht fest, mit welchem Torwart als „Nummer eins“ Holstein in die Saison gehen wird. Nach dem Testspiel gegen Union Berlin will Rapp auch in dieser Frage Klarheit schaffen.

Die Zielsetzung, dass wir Vierter werden wollen, hat keinen Wert. Das ist in der Bundesliga anders. Wir sind uns alle aber auch darüber klar, dass unser Ziel nicht der Klassenerhalt sein kann. Uwe Stöver, Sportchef Holstein Kiel

Jetzt wird es nass: Benedikt Pichler zieht Physio Tim Rosenthal im Trainingslager in den Hotelpool. © Quelle: Niklas Heiden

