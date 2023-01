﻿Holstein Kiel: Dogan, Niehoff und Kleine-Bekel erleben den Profi-Traum

Oliva Nova. Für die viele Profis von Holstein Kiel wie Lewis Holtby, Hauke Wahl oder Steven Skrzybski gehören Winter-Trainingslager im Ausland zum Leben als Fußballer längst dazu. Eine neue Erfahrung ist dies für die Jung-Störche Niklas Niehoff (18), Tyler Dogan (17) und Colin Kleine-Bekel (19). Während Niehoff bereits im Sommer mit den Profis nach Österreich reisen durfte, sind Dogan und Kleine-Bekel zum ersten Mal mit der KSV unterwegs. Vor allem für U19-Torwart Dogan waren die vergangenen Tage sehr turbulent. Denn durch den kurzfristigen Ausfall von Thomas Dähne wurde der 17-Jährige erst nachnominiert – wurde über Nacht Teil der Profi-Truppe. „Ich hatte am Donnerstagabend nach dem Training vier verpasste Anrufe auf meinem Handy. Als ich zurückgerufen habe, war Patrik Borger am Telefon. Ich wusste gar nicht, was los ist“, erinnert sich der Torwart zurück und fügte an: „Er hat mich dann eingeladen, mit ins Trainingslager zu kommen. Dann wurde alles noch am gleichen Abend geklärt. Ich habe mich unglaublich gefreut.“

U19-Torwart Tyler Dogan: „Es ist fast ein anderer Sport“

Danach hieß es schnell die Koffer packen, denn nur drei Tage später hob bereits der Flieger nach Spanien ab. Der Unterschied zwischen U19 und den Profis ist für den Jugendlichen spürbar. "Man kann die U19 nicht mit den Profis vergleichen. Es ist fast ein anderer Sport", sagt Dogan. "Nach dem Torschuss taten ganz kurz meine Hände weh. Das Niveau ist so hoch, dass es einen mitzieht. Auch wenn der Unterschied sehr groß ist, wird man durch das Niveau besser."

Ähnlich formuliert es auch Colin Kleine-Bekel, der im vergangenen Sommer aus der U19 von Borussia Dortmund an die Förde wechselte. Der großgewachsene Innenverteidiger durfte bereits in der ersten Trainingswoche bei den Störchen mitmischen. Der 19-Jährige: „Auch zwischen der U23 und den Profis ist noch ein großer Sprung. Ich werde hier noch einmal ganz anders gefordert, das gefällt mir sehr gut.“

Niklas Niehoff ist bereits ein alter Hase in Sachen Trainingslager

Einer, der das alles schon einmal in ähnlicher Form erlebt hat, ist Niklas Niehoff. Der 18-Jährige ist zwar nicht mehr der jüngste Spieler im Kader, Ballsäcke tragen gehört allerdings weiter zu seinen Aufgaben. Niehoff scherzhaft: „Zum Glück gibt es vier Ballsäcke und nicht nur einen. Ich fühle mich auch weiter wie der Jüngste im Team und muss auch weiter in die Mitte beim Eckchen spielen. Aber ansonsten sind die Abläufe ähnlich wie in Österreich. Es macht viel Spaß, und ich bin froh dabei zu sein.“ Bei einer Sache sich alle drei Youngster einig: Sie sehen das Trainingslager als Belohnung für gute Leistungen. In Gedanken sind sie aber trotzdem bei ihren Teamkollegen aus der U23 und U19.

Youngster sehen Teilnahme am Trainingslager als „Bonus“

„Das Trainingslager mit den Profis ist sehr cool, aber mehr ein Bonus. Man ist schon noch mit dem Kopf bei der U23 und unseren Zielen dort“, gibt Kleine-Bekel offen zu. Niehoff ergänzt: „Im Trainingslager dabei zu sein, macht einen schon stolz. Wenn man dann noch Einsatzzeiten im Testspiel bekommt, dann ist es umso schöner.“ Während die U 23 der Störche im Mittelfeld der Regionalliga Nord solide dasteht, droht der U 19 der Abstieg aus der A-Junioren-Bundesliga. Das will Dogan in den verbleibenden sechs Spielen unbedingt verhindern. „Das werden noch sechs harte Spiele in den kommenden Wochen. Ich möchte mich jedes Training verbessern und mich auch menschlich weiterentwickeln“, so der Keeper, der erst 2018 aus dem Nachwuchs des SC Vorwärts/Wacker Billstedt 04 nach Kiel wechselte. Dort hat sich Dogan sogar einen Stammplatz in der Junioren-Nationalmannschaft der Türkei erkämpft.

Bisher hinterließen alle Jung-Störche im Training einen guten Eindruck, mischen voll bei den Profis mit. Und alle vereint die Hoffnung, bald den nächsten Schritt machen zu können, um dann selbst irgendwann die Routine zu haben, im Winter ins Profi-Trainingslager zu fliegen.