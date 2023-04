Holstein Kiel droht Abstiegskampf: „Eine gefährliche Konstellation“

Holstein Kiel hat seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge schmilzt. Spieler und Trainer wissen, dass am Sonntag beim Nordduell in Rostock die Wende gelingen muss.

Kiel. Siege haben bei Holstein Kiel im Jahre 2023 Seltenheitswert. Nur zwei der neun Zweitliga-Spiele konnten die Störche in der Rückrunde gewinnen, hinzu kommen drei Unentschieden. Die 2:3-Niederlage gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Sonntag war das fünfte sieglose Spiel in Folge. Auf Platz zehn rangierend beträgt der Vorsprung der Störche auf den Relegationsplatz noch acht Punkte, auf die direkten Abstiegsplätze sind es neun. „Wir wissen, dass das eine durchaus gefährliche Konstellation ist und wir Punkte holen müssen“, sagte Torwart Robin Himmelmann.

Trainer Marcel Rapp wird – zumindest nach außen – im Klub noch nicht infrage gestellt. Der 43-Jährige beurteilt seine Mannschaft auch besser, als die vergangenen Ergebnisse vermuten lassen. „Spiele gewinnt man über Intensität und Laufbereitschaft. Das ist die Grundlage. Ich glaube, das bringen wir auf den Platz. Nur die Ergebnisse stimmen einfach nicht“, sagte er. Ähnlich sieht das auch KSV-Sportchef Uwe Stöver, der die Mannschaft aufforderte, das Nachdenken einzustellen: „Am besten schalten wir unseren Kopf aus.“

Trainer Marcel Rapp: Mit Selbstvertrauen in die Spiele gehen

Rapp ist weit davon entfernt, in den Krisenmodus umzuschalten. „Wir haben jetzt acht Punkte Vorsprung, zur Winterpause hatten wir auch acht Punkte Vorsprung. Trotzdem müssen wir jetzt mal gewinnen. Das ist uns bewusst“, meinte er. „Aber die Mannschaft ist erfahren genug, um sich auf ihre Stärken zu konzentrieren. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir mit Selbstvertrauen in die Spiele gehen.“

Gleichwohl verkennt Rapp nicht die Gefahr: „Wir sind achtsam nach unten. Wir sagen nicht, dass wir komplett sorgenfrei sind. Dennoch stehen wir da, wo wir stehen. Viele Mannschaften würden gerne mit uns tauschen.“

Hansa Rostock empfängt Holstein Kiel zum Krisengipfel

Eine dieser Mannschaften ist Hansa Rostock. Die Mecklenburger sind Tabellen-17. und stehen auf einem direkten Abstiegsplatz. Die Rostocker sind seit sechs Spielen sieglos und haben davon fünf Partien verloren. Auch dem neuen Trainer Alois Schwartz gelang bei seinem Einstand im Spiel beim 1. FC Magdeburg (0:3) noch nicht die Wende.

Am Ostersonntag (13.30 Uhr/Holstein Kiel im Liveticker auf KN-online) reist die KSV Holstein nun zum Krisengipfel nach Rostock. Himmelmann rechnet mit einem brisanten Spiel. „Rostock hat 0:3 in Magdeburg verloren. Da wird die Hütte brennen, weil da jeder Punkt zwingend gebraucht wird. Aber wir brauchen die Punkte genauso“, sagt der Torwart. „Im Fußball kann man die Vergangenheit nicht mehr groß beeinflussen. Es geht jedes Wochenende wieder aufs Neue los. Wir müssen uns ein, zwei Tage sammeln und dann mit einem klaren Kopf in Rostock auftreten. Es würde uns brutal guttun, wenn wir in Rostock gewinnen.“

Himmelmann erwartet nach den drei Gegentoren gegen Bielefeld, dass sich vor allem das Abwehrverhalten verbessern muss: „Wir haben zu viel zugelassen. Das müssen wir dringend abstellen. Egal, ob nun gegen Rostock, gegen Nürnberg oder danach gegen Heidenheim.“ Ansonsten könnte der Abstiegskampf im Storchennest schnell zur Realität werden.