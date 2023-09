Holstein Kiel: Eine Delle macht noch keinen Herbst

Kiel. Moin, liebe Leserinnen und Leser,

auch der Herbst kann seinen Zauber haben, besonders wenn sich die Jahreszeit zu ihrem Beginn so sonnig präsentiert. Bei Holstein Kiel ist die Stimmung vor dem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC allerdings etwas eingetrübt. Die 1:5-Niederlage am Millerntor beim FC St. Pauli und die 2:3-Heimschlappe gegen Hertha BSC wirken nach. Mittelfeldmann Lewis Holtby nennt es eine „Delle“. Aber diese „Herbst-Delle“ ist noch lange kein Grund zur Sorge, vor allem nicht bei einer jungen Mannschaft, der es hier und da noch an Erfahrung fehlt. Doch sollte die Delle ausgebeult werden, ehe sie noch größer wird.

Doch was sind die Gründe für den Knick in der Entwicklung des Teams, nachdem der Saisonstart von vielen Seiten zurecht bejubelt wurde? Ist den Störchen einfach nach der Länderspielpause das Spielglück abhanden gekommen? Mein Kollege Niklas Heiden hat sich die Sache mal genauer angeschaut und die „Sorgenliste“ bei Holstein Kiel aufgestellt. Fazit: Es ist nicht nur Pech, das bei den Störchen zu den Niederlagen geführt hat.

Dass das Hertha-Spiel auch mit einem Punktgewinn für die KSV hätte enden können, lag vor allem daran, dass mit dem Dreifach-Wechsel zur Pause frischer Wind ins Holstein-Spiel kam. Dafür sorgte unter anderem Chance Simakala. Die 45 Minuten taten dem vom VfL Osnabrück gekommenen Flügelflitzer gut, denn generell hofft der 26-Jährige darauf, bei Holstein Kiel zukünftig immer seltener nur auf der Bank zu sitzen. „Gerade bei Spielen wie auf Schalke, großen Spielen in großen Stadien, tut das schon weh“, gab Simakala zu. Von Trainer Marcel Rapp gab es für den Deutsch-Kongolesen viel Lob, allerdings machte Rapp auch klar, wo es bei Chance noch Verbesserungsbedarf gibt.

Simakala bleibt auf jeden Fall geduldig. Das muss seit inzwischen zwei Monaten auch Carl Johansson sein. Der schwedische Innenverteidiger hatte sich gleich im ersten Saisonspiel in Braunschweig am Meniskus verletzt, fehlte daraufhin als Führungsspieler in der Abwehr. Immerhin besteht seit dieser Woche die Hoffnung, dass der Oktober für Johansson durch seine mögliche Rückkehr ein goldener wird. Gegenüber unserer Redaktion erklärte „Calle“ aber erst einmal, wie schwierig die vergangenen Wochen für ihn waren.

Ob es bei Johansson schon für einen Platz im Kader gegen den KSC reicht, ist eher fraglich, dafür hat sich Kapitän Philipp Sander fit zurück gemeldet und auch der angeschlagene Timo Becker hat das Fragezeichen hinter seinem Namen getilgt. Vielleicht stehen die Vorzeichen für einen Sieg gegen den KSC im Wildpark und aus KSV-Sicht erfolgreichen Altweibersommer ja doch nicht so schlecht.

Zitat der Woche

„Das sind nun mal alles keine Micky Mäuse, sondern gestandene Zweitliga-Spieler.“ Störche-Coach Marcel Rapp analysiert den Kader von Hertha BSC

Bild der Woche

In den Farben getrennt, in der Sache vereint: Ex-Storch Fabian Reese brachte im Anschluss an die Partie zwischen Holstein Kiel und Hertha BSC einen Eimer zu den Fans auf der Westtribüne. Darin waren Spenden für einen an Krebs erkrankten Holstein-Fan, für den rund um die Partie auch im Hertha-Block gesammelt wurde. © Quelle: Patrick Nawe

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

