Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat Holstein Kiel auch für die kommende Saison die Lizenz für die Zweite Liga erteilt. In Sachen Stadionumbau erhöht die DFL allerdings den Druck auf die Störche – und behält sich auch im Laufe der Spielzeit weitere Auflagen vor.

Kiel. Holstein Kiel hat die Lizenz für die kommende Saison in der Zweiten Liga unter Auflagen erhalten. Das teilte der Verein am Freitagmittag mit. Man habe durch die Entscheidung der Deutschen Fußball Liga (DFL) nun „lizenzrechtliche Planungssicherheit“ für die neue Spielzeit. Allerdings erfolgte die Lizenzerteilung mit Auflagen im infrastrukturellen Bereich des Holstein-Stadions. Außerdem muss die KSV den Ligadachverband in regelmäßigen Statusupdates über den Verlauf des Stadionumbaues informieren. Für die Kriterien „fehlende Überdachung sämtlicher Zuschauerplätze“ und „zu geringe Kapazität des Gastklub-Sitzplatzkontingents“ hat die DFL wie schon in den Jahren zuvor eine Ausnahmegenehmigung erteilt.