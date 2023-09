Holstein Kiel: Erst gegen Paderborn, dann mit Deutschland gegen Italien

Kiel. Moin, liebe Leserinnen und Leser,

wirkt bei Ihnen auch immer noch der grandiose 2:0-Sieg von Holstein Kiel bei Schalke 04 nach? Da kommt das nächste Heimspiel gegen den SC Paderborn doch gerade recht. Und dann ist schon die erste Länderspielpause. Bei all der Euphorie um das eigene Team in Kombination mit den wenig überzeugenden Auftritten der DFB-Elf in der letzten Zeit kommt die Liga-Unterbrechung für viele KSV-Fans zu keinem guten Zeitpunkt.

Immerhin: Marcel Rapps „Rasselbande“ beginnt, sich auch positiv auf den deutschen Fußball auszuwirken. Tom Rothe, der nach seiner Leihe von Borussia Dortmund an die Förde nicht nur die maximale Spielzeit bekommt, sondern auch das Publikum verzückt, wurde von Trainer Hannes Wolf für die U20-Nationalmannschaft nominiert. Gegner werden Italien und Polen sein. Das besondere Talent erkannte 2010 schon Beate Böhm vom Rendsburger TSV, die erste Trainerin von Tom Rothe.

Neben dem 18-jährigen Linksaußen darf sich auch noch ein weiterer Spieler von Holstein Kiel für die U20-Nationalmannschaft zumindest auf Abruf bereithalten. Für das Nachwuchsteam des DFB spielte auch schon Timon Weiner (weitere Einsätze dort dürften für den 24-Jährigen schwierig werden), der auf Schalke sein Saisondebüt in der Zweiten Liga gab. Nachdem sich Thomas Dähne mit nicht durchweg souveränen Leistungen aus dem Tor rausrotiert hatte, konnte Weiner in Gelsenkirchen überzeugen. So wurde es für Holsteins neue Nummer eins ein doppelt emotionaler Abend.

Obwohl die Position ungewohnt für ihn war, erledigte auch Finn Porath seine Aufgabe ohne Fehler. Der gebürtige Eutiner ersetzte den verletzten Husumer, Jonas Sterner, auf der rechten Außenbahn und packte dabei die Grätsche des Jahres aus. Ansonsten musste Porath vor allem Meter abspulen. „Läuferisch ist es auf jeden Fall intensiver als im Mittelfeld. Die Wege sind viel weiter, wenn man von Tor zu Tor laufen muss“, gab der 26-Jährige zu Protokoll. Tipps dafür hatte sich Porath von einem Mannschaftkameraden geholt.

Was die Sockenmode betrifft, können sich alle Spieler von Holstein Kiel einen besonderen Tipp bei Shuto Machino abholen. Ob das rote Strickwerk des Japaners auch gegen den SC Paderborn zum Torgaranten wird, erfahren Sie am Sonnabend, 13 Uhr im Liveticker auf KN-online. Bis dahin genießen Sie das Spätsommerwetter an der Förde.

Ich habe eine kurze Einweisung bekommen und dann ging es los. Finn Porath, kam gegen Schalke 04 überraschend zu seinem ersten Einsatz.

Holstein am Boden? Mitnichten! Benedikt Pichler bejubelt das zwischenzeitliche 1:0 der Störche auf Schalke. © Quelle: IMAGO/Treese

