﻿Holstein Kiel: Erst schuften auf dem Platz, dann folgt der Spaß

Die Vorbereitung auf die Rückrunde der Zweiten Liga ist bei Holstein Kiel im vollem Gange. Trainer Marcel Rapp zog die Zügel im Training zuletzt merklich an. Am Mittwoch sollen die KSV-Profis eine Teambuilding-Maßnahme absolvieren.

Kiel. Dass die Vorbereitung auf den Rückrundenstart in der Zweiten Liga hart ist, bekamen die Fußballer von Zweitligist Holstein Kiel am Dienstagvormittag erneut zu spüren. Nach einer ruhigeren Einheit am Montag mussten die Störche einen Tag später unter den Augen von Trainer Marcel Rapp wieder ordentlich schuften. Nach einem lockeren Einlaufen und Aktivierung mit Athletiktrainer Lasse Bork bat der Cheftrainer seine Schützlinge zu verschiedenen Passformen. Im Anschluss folgte ein in vier Halbzeiten á einer Viertelstunde aufgeteiltes Spiel.