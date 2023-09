Holstein Kiel: Etwas Ruhe in der Länderspielpause

Reitsport

Landesturnier in Bad Segeberg: Landesmeister von 2021 gewinnt zum Auftakt der großen Tour

Schöner hätte das Landesturnier in Bad Segeberg nicht starten können: Zahlreiche Zuschauer tummelten sich bereits am Vormittag auf dem prächtig zurechtgemachten Gelände und genossen die Sonnenstrahlen des Spätsommers. Den ersten Sieg in der großen Tour genoss derweil der Landesmeister von 2021.