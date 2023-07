Ex-Holstein-Kiel Verteidiger Simon Lorenz wechselt nach Ingolstadt

Kiel/Ingolstadt. Simon Lorenz, Ex-Verteidiger von Holstein Kiel, hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie der Drittligist FC Ingolstadt am Mittwoch mitteilte, hat Lorenz bei den Schanzern einen Kontrakt unterschrieben. Die Laufzeit teilte der Klub hingegen nicht mit. „Der FCI hat schon sehr früh sein Interesse bekundet, was mir persönlich ein super Gefühl gegeben hat. Die Gespräche mit Didi Beiersdorfer, Ivo Grlic und Michael Köllner haben dann ihr Übriges getan“, berichtet der 26-Jährige in der Vereinsmitteilung über die Entstehung des Wechsels. „Entsprechend freue ich mich darauf, das gemeinsame Projekt mit den Schanzern anzugehen und fortan für Ingolstadt gegen den Ball zu treten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lorenz wechselt ablösefrei nach Ingolstadt – Zweitliga-Erfahrung

Lorenz hatte sich zum Ende der abgelaufenen Saison nicht mit KSV-Sportchef Uwe Stöver auf ein neues Arbeitspapier einigen können. Deshalb wechselt der Verteidiger ablösefrei von der Förde an die Donau. „Mit Simon Lorenz gewinnen wir einen Innenverteidiger für den FC Ingolstadt 04, der unserem Verein – mit seiner Erfahrung von über 80 Partien in der Zweiten Bundesliga – eine große Hilfe sein wird. Simon glänzt vor allem durch sein Aufbauspiel und seine Athletik, zudem ist er sehr variabel einsetzbar“, so Ingolstadt-Sportdirektor Ivo Grlic weiter.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lorenz wurde in der Jugend von der TSG 1899 Hoffenheim ausgebildet und wechselte anschließend über die Stationen TSV 1860 München und VfL Bochum zu Holstein Kiel. Nach drei Jahren im KSV-Trikot folgte zum Monatswechsel die Trennung. Insgesamt blickt der 26-Jährige auf 84 Einsätze, vier Tore und eine Vorlage in der Zweiten Liga zurück.

KN